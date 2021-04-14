ВЫ ЗНАЕТЕ ИХ ИМЕНА! ⟩ Даже представить страшно: звезды, которые росли сиротами

В жизни случается и так, что ребенок остается без родителей. Звезды из нашей подборки на своем примере доказали, что состояться в жизни и добиться всего, о чем мечтаешь, можно даже в такой сложной ситуации.

Юрий Шатунов

Родители солиста «Ласкового Мая» развелись, когда Юре исполнилось всего три года. Его мать снова вышла замуж, но Шатунов не ладил с отчимом и часто убегал из дома. Затем его мать умерла, и Юру забрала к себе тетя. Там он тоже не прижился, постоянно пускаясь в бега и бродяжничая. В итоге Шатунов попал в детский дом. Там его и заметил продюсер Андрей Разин, который открыл мальчику путь на сцену.

Любовь Успенская

Певица долго скрывала историю о своих родителях. Ее мать была медсестрой в тюрьме, а отец отбывал там наказание. Между ними закрутился роман, и на свет появилась будущая звезда. Мать Успенсклй умерла при родах. Ее отдали на воспитание бабушке со стороны отца, которую Любовь Залмановна до 14 лет считала мамой. Лишь потом ей открыли правду.

Роман Абрамович

Будущий миллиардер стал сиротой в два года. Его мама умерла после неудачной попытки аборта — больше детей она не хотела. Не прошло и месяца, как на стройке, где работал отец Романа, сорвалась бетонная плита и упала на мужчину. Он получил тяжелые травмы и через несколько дней скончался в больнице.

Романа воспитывал его дядя в Ухте. Став старше, Абрамович перебрался к другому дяде — уже в Москву. Там он закончил школу, затем ушел в армию, ну а после демобилизации открыл свой первый кооператив.

Александра Яковлева

Актрису в детстве растили бабушка и дедушка. Ее родители погибли в автокатастрофе. Воспитание казалось маленькой Саше чересчур строгим — малышке поблажек не давали. Уже став взрослой, она поняла, что это пошло ей только на пользу. Александра как-то призналась в интервью, что именно бабушка воспитала в ней любовь к труду и внушила мысль, что она обязательно станет звездой.

Стас Садальский

Будущий актер, телеведущий и блогер остался сиротой в 12 лет. Его мать умерла после тяжелой болезни. Отец, который всегда жестоко обращался с детьми, после этого отдал Стаса с братом в интернат. Кстати, именно там Садальский стал заниматься в театральной студии, и у него появилась мечта стать актером.

Коко Шанель

Ее мать умерла, когда будущая законодательница мод была совсем крохой. Правда, по другим сведениям, она скончалась, когда Коко было уже 10 лет. Как бы то ни было, девочка была еще маленькой, и жить одна не могла. Но отец решил, что дочь ему не особо нужна и отправил Шанель в монастырский приют. Это запомнилось Коко на всю жизнь — и даже через много лет она никогда не говорила с журналистами ни о своем детстве, ни о семье.

Джек Николсон

Его мать родила Джека, будучи совсем юной и тут же передала на попечение бабушке. Про отца Николсона ничего не было известно. В итоге только после 30 лет Джек узнал, что те, кого он считал мамой и папой, на самом деле были его бабушкой и дедушкой, а «старшая сестра», которую он видел не так часто — его настоящая мать. Увы, к этому времени все его родные уже умерли.

Майк Тайсон

Мать боксера была наркозависимой и вскоре после его рождения умерла от передозировки. Отца мальчика никто даже не знал. Тайсон в буквальном смысле рос на улице, а потом его арестовали и посадили в колонию за ограбление прохожего. Неизвестно, что бы случилось с парнем дальше, если бы он не увлекся боксом и потом опеку над ним не взял бы его наставник. Майк потом не раз говорил, что именно своему тренеру он обязан всем хорошим, что случалось в его жизни.



