ВИДЕО ⟩ Эстонская звезда Instagram оказалась вовлечена в грандиозный проект арабского бизнесмена
Эстонская Instagram-модель Астрил Элкен отдыхает в Дубае. Она успела посетить и Египет, где поучаствовала в люксовом проекте.
Эстонская Instagram-модель Астрил Элкен отдыхает в Дубае. Она успела посетить и Египет, где поучаствовала в люксовом проекте.
Владелец фирмы, занимающейся недвижимостью в Египте, Хассан Моршеди опубликовала на своей странице в Instagram грандиозным проектом, для которого сняли шикарное рекламное видео.
1000 акров пляжа, 18 000 квартир, 8 отелей и все удобства, о которых можно мечтать,
- описал проект Моршеди.
В съемках этого видео приняла участие и эстонская Instagram-модель Астрил Элкен. Девушки веселятся на пляже и в клубе, а также катаются на роскошной яхте.
В главных ролях снялись звезды ОАЭ Мириам Фарес и Ассер Ясин.
Смотри видео!
На Астрид Элкен в Instagram подписано более 32 000 человек, что делает ее одной из самых популярных блогеров в Эстонии. В 2018 году стало известно, что эстонская красотка является невестой звездой реалити-шоу Love Island Чарли Тейлора. Сейчас же Астрид снова свободна.