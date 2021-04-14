ВИДЕО ⟩ Эстонская звезда Instagram оказалась вовлечена в грандиозный проект арабского бизнесмена

Владелец фирмы, занимающейся недвижимостью в Египте, Хассан Моршеди опубликовала на своей странице в Instagram грандиозным проектом, для которого сняли шикарное рекламное видео.

1000 акров пляжа, 18 000 квартир, 8 отелей и все удобства, о которых можно мечтать, 2

- описал проект Моршеди.

В съемках этого видео приняла участие и эстонская Instagram-модель Астрил Элкен. Девушки веселятся на пляже и в клубе, а также катаются на роскошной яхте.

В главных ролях снялись звезды ОАЭ Мириам Фарес и Ассер Ясин.

Смотри видео!

На Астрид Элкен в Instagram подписано более 32 000 человек, что делает ее одной из самых популярных блогеров в Эстонии. В 2018 году стало известно, что эстонская красотка является невестой звездой реалити-шоу Love Island Чарли Тейлора. Сейчас же Астрид снова свободна.



