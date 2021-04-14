ВИДЕО ⟩ Сына Жириновского жестко избили в московском аэропорту

В аэропорту Внуково сын экс-главы Северной Осетии Зелимхан Битаров избил сына лидера ЛДПР Олега Эйдельштейна. Инцидент произошел накануне вечером.

По данным Telegram-канала Baza, участники конфликта были на одном рейсе, который только прибыл из Владикавказа. Причиной же стала словесная перепалка. Изначально сын Жириновского позволил высказать в сторону Битарова насмешки. Последний же решил в ответ применить кулаки, нанеся по меньшей мере четыре удара в голову.

Эйдельштейн после инцидента обратился в полицию, где сообщил, что конфликт начался после его вопроса о дальнейших планах Битарова.

Примечательно, что по информации Baza, Олег Эйдельштейн состоит в числе претендентов на руководящие посты Северной Осетии.

Известно, что он уже принимал участие в выборах в парламент республики, однако его кандидатуру не пропустил именно Вячеслав Битаров. Поэтому, возможно, спор между чиновниками мог возникнуть по политическим причинам.

К моменту написания заметки ни один из участников конфликта официально не прокомментировали произошедшее. Между тем, в распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась видеозапись, на которой запечатлена часть конфликта. Запись была сделана очевидцами произошедшего, а участников драки разнимали члены СовФеда от Северной Осетии Арсен Фадзаев и Таймураз Мамсуров.

«Что ты хотел спросить, иди сюда. Иди сюда, мразь», — говорит на видео Зелимхан Битаров.

В свою очередь, Лайф сообщает, что у Эйдельштейн диагностированы ушибы, а также есть подозрение на сотрясение мозга.

Он уже написал заявление в полицию по факту произошедшего, а также по факту угроз в расправе в дальнейшем.



