Представители этих пяти знаков зодиака болеют крайне редко

Специалисты в области астрологии констатируют, что представители некоторых знаков зодиака могут отличаться такими особенностями своего поведения, отношения к окружающему миру и собственному, которые помогают им крайне редко болеть. Об этом сообщает Пятый канал, пишет Medikforum.ru.

Рыбы. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, отличаются особой щепетильностью в отношении к своему здоровью. Вдобавок они часто осторожны и пугливы. Поэтому Рыбы нередко отличаются крепким здоровьем и долголетием – они просто стараются заранее избегать всего того, что может навредить, действуя по принципу «лучше перестраховаться».

Близнецы. Представители этого знака предприимчивы и стараются беречь здоровье, оценивая его скорее как фактор успешного бизнеса – им выгоднее не подвергать себя риску, чем тратить время на болезнь и лечение.

Девы. Под этим знаком зодиака часто рождаются люди-перфекционисты, поэтому даже профилактикой болезней они занимаются как очень важным делом. Вдобавок им свойственна ипохондрия, что лишь усиливает стремление оградить себя от каких-то инфекций и недугов.

Тельцы. Им везет с наследственностью, и если тельцы действительно стараются беречь здоровье, оно воистину может стать «бычьим».