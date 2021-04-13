ВИДЕО ⟩ Наташа Королева затмила грудью весь Дубай

Свои аппетитные формы в бикини известная артистка продемонстрировала на пляже в Дубай и опубликовала видео в Instagram.
Исполнительница предложила своим почитателям запомнить всего два движения, которые потом те должны показать на ее концерте, который состоится совсем скоро, уже 17 апреля, на одной из московских площадок. По всей видимости, сама Королева с нетерпением ожидает встречи с поклонниками.
Судя по комментариям, подписчики не смогли остаться равнодушными к роскошным формам артистки. Пока одни рассыпались в комплиментах, другие обратили внимание, что бюстгальтер у Наташи «съехал» набок, а третьи раскритиковали артистку за выбор «бабушкиного купальника».