КТО ЖЕ? ⟩ Ольга Бузова отказалась быть ведущей «Дома-2»

Уже 19 апреля на экраны возвращается «ДОМ-2», анонсируется буквально триумфальный камбэк. Но вот получится ли он без ведущей, которая была олицетворением передачи, пожалуй, самый большой вопрос.

«Оля — это прямая ассоциация с «Домом-2» на ТНТ, ведь именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является, — рассказали «СтарХиту» источники. — Никто из руководства никогда не был против, чтобы она участвовала в каких-то проектах конкурентов: ни в «Ледниковом периоде» на Первом, ни в «Маске» на НТВ, ни в «Форте Боярд» на СТС, но вести «ДОМ-2» на чужом канале — уже совершенно другая ситуация».

Ходили слухи о крупных суммах, которые заплатили 35-летней звезде, чтобы она не меняла кнопку. Якобы баланс счета Бузовой пополнился на 30 миллионов рублей (примерно 333 333 евро), но нас убеждают, что финансы в этой истории не фигурировали. Однако Ольге пообещали, что под нее на ТНТ сделают еще не одну программу.

На Поляне уже вовсю идут съемки, в периметре собрали два поколения участников: последний состав, который в конце декабря отправили в неоплачиваемый отпуск, и тех, кто уже давно забыл вкус бесплатной колбасы. Так, в комнаты заселились Юлия Ефременкова и Саймон Марданшин, Надежда Ермакова и Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель и ее семейство в составе мамы, сына, а также бойфренда-стриптизера.



