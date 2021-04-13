18+! ⟩ Убийство российского вора в законе в московском фитнес-клубе попало на видео

12 апреля в московском фитнес-клубе был убит мужчина, который занимался на велотренажере. Российские СМИ сообщили личность погибшего – Али Гейдаров, известный как вор в законе Альберт Рыжий.

Следователи подтвердили факт убийства, но данных о погибшем не сообщили. Известно, что убийца подошел к жертве и несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. Потерпевший скончался на месте, а киллер скрылся с места происшествия.

Как передает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, по факту убийства и незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело.

Позже СМИ опубликовали видеозапись из фитнес-центра. Камера зафиксировала момент убийства Альберта Рыжего: в последние секунды мужчина занимался на велотренажере. Киллер подошел к нему, выстрелил в спину, а после сделал контрольный выстрел и убежал. В это же время остальные клиенты фитнес-центра в ужасе разбегаются.

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40-летний вор в законе Альберт Рыжий за всю жизнь трижды пережил покушение на свою жизнь. Преступную деятельность он начал в середине 1990-х годов в составе группировок в Архангельской области. Позже он оказался в клане вора в законе Деда Хасана, убитого в 2013 году.

В 2016 году Гейдаров оказался в тюрьме по обвинению в ограблении, а в 2020 году его отпустили по УДО – причем он стал первым вором в законе, который вышел условно-досрочно.



