МЫ ЗНАЕМ, О ЧЕМ ЭТО ⟩ Эстонский астролог предсказала, когда разрешится гнетущая ситуация в нашей стране

12.04 наступило новолуние в Овне. Энергии много, причем такой, которая готова идти и побеждать прямо сейчас, а не завтра. Такая ситуация уже длится примерно неделю. Почитайте новости: энергия Овна сейчас ярко выражена в массовых протестах. Люди больше не выжидают удобного случая, чтобы заявить о своих желаниях или нежеланиях, они выходят на улицу и заявляют о своих правах.

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13-го и, пожалуй, 16.04 не советую сообщать начальнику или партнеру, что он вам надоел. Вообще не стоит озвучивать кому-либо важному свои намерения. Не из-за каких-то мистических свойств дня, а потому, что вы сможете передумать уже на следующий день и будете выглядеть по меньшей мере глупо. Так же эти дни не подходят для операций (если они плановые, экстренные, то, конечно, надо делать).

Есть такое понятие - затменная Луна. Это когда ум с сердцем не в ладу, мы сами себя не понимаем. И это самый острый момент недели.

В основном аспекты благоприятные. До пятницы Марс в знаке Близнецов идет на сближение с Солнцем в Овне в гармоничном аспекте. Кроме того, к этой конфигурации подключается Юпитер, который несет удачу нашим начинаниям.

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Это о том, что наши порывы не спорят с логикой. Нам легко принимать решения, для их реализации есть ресурс и некоторая удача. Более того, амбиции на высоте, планы носят грандиозный характер. Энергия скорее мужская, чем мягко-женская, поэтому период подходит для деловой сферы. Переговоры, риски, продажи, сделки, покупки - все, что требует здоровой агрессии, сейчас «заряжено» на успех. Для путешествий период тоже хороший.

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В личном плане тоже везет, но инициатива в руках мужчин. Им надо просто довериться и в них надо верить.

Герои недели - знаки Огня (Овен, Стрелец, Лев) и Воздуха (Близнецы, Водолей, Весы). Как известно, первым иногда не хватает логики, но зато много энергии, а вторые склонны притормаживать и сомневаться, зато умеют просчитывать все варианты. На этой неделе все сильные качества этих знаков находятся в удачном симбиозе.

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На общей картине в стране это тоже будет отражаться. К концу месяца должна разрешиться ситуация, которая всех тяготит.



