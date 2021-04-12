ВИДЕО ⟩ Мэрилин Керро прогнозирует: еще 13 лет в Эстонии будет более-менее нормальная жизнь, а затем произойдет что-то грандиозное

В ходе видео женщина рассказала, опираясь на магические карты, что будет происходить в Эстонии в ближайшее время. «Сверху будут приходить негативные новости, которые плохо скажутся на наших людях. Другими словами, я не рекомендую в мае кардинально менять жизнь, кроме работы и рабочих моментов».

Керро видит по картам, что пособия на ребенка, вероятно, будут сокращены в будущем. «Я не могу быть на 100 процентов уверена, что сейчас это именно коснется детского пособия, но это что-то, что связано с женщинами и детьми. Что-то оттуда будет вырезано или поменяется».

Однако ясновидящая считает, что это будет временно. «Решения принимаются не в долгосрочной перспективе. Также карты показывают увеличение каких-то штрафов. Что ж, самый быстрый способ получить деньги – это штрафовать людей. В этой сфере наступят большие изменения, то есть размер штрафа будет увеличен», пишет Elu24.

По словам Керро, пострадают молодые люди, а пенсионеры и чиновники будут застрахованы. «Молодые люди, которые только начинают свою жизнь, или семьи с маленькими детьми пострадают больше всего».

По ее прогнозу, будут попытки незаметно поднять налоги, чтобы люди особо не заметили изменения. «Если это будет сделано незаметно, особого сопротивления этому не будет. С каждого сектора будут спрашивать понемногу. Тогда это останется незамеченным», - говорит ясновидящая.

Еще раз Керро указала, что согласно картам, нашей страной управляет мужчина. «Если этот человек в чем-то уверен, то, скорее всего, это произойдет».

Ясновидящая говорит, что наконец-то видит что-то хорошее в премьер-министре Кайе Каллас. «Она сможет принести нам что-то из-за границы, что благоприятно скажется на нашей стране. Не сейчас, а чуть позже. Это похоже на какую-то ответную услугу. Она что-то выторгует для нас».

Согласно видению Керро, в долгосрочной перспективе в Эстонии произойдут большие перемены. Она также отметила в предыдущих видео, что из Эстонии начнется массовая эмиграция. На этот раз карты посылают то же сообщение.

«Человек так долго не протянет. Эстонцы действительно кроткие, но, если все, значит все. Я предвижу этой стране более-менее нормальное время, когда мы более-менее будем справляться - в течение 13 лет. После произойдет что-то очень грандиозное».