ВПЕРВЫЕ! ⟩ До мурашек: как и для кого пела Алла Пугачева, когда Галкину было всего два года

Юморист Максим Галкин показал на своей странице в Instagram редкое архивное видео с супругой Аллой Пугачевой, на котором примадонна российской эстрады исполняет песню для членов экипажа орбитальной станции «Салют-6». Данный ролик шоумен приурочил к 60-летию первого полета человека в космос.

На кадрах облаченная в красное платье артистка исполняет свой хит «Женщина которая поет», в то время как лица слушателей светятся от счастья, они благодарят Пугачеву. «С Днем Космонавтики вас, дорогие подписчики! На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!» — подписал пост Галкин.