ВПЕРВЫЕ! ⟩ До мурашек: как и для кого пела Алла Пугачева, когда Галкину было всего два года
Свой пост шоумен приурочил ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, передает Пятый канал.
Свой пост шоумен приурочил ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, передает Пятый канал.
Юморист Максим Галкин показал на своей странице в Instagram редкое архивное видео с супругой Аллой Пугачевой, на котором примадонна российской эстрады исполняет песню для членов экипажа орбитальной станции «Салют-6». Данный ролик шоумен приурочил к 60-летию первого полета человека в космос.
На кадрах облаченная в красное платье артистка исполняет свой хит «Женщина которая поет», в то время как лица слушателей светятся от счастья, они благодарят Пугачеву. «С Днем Космонавтики вас, дорогие подписчики! На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!» — подписал пост Галкин.
Поклонники ведущего оценили видео. Трогательный ролик с Аллой Пугачевой поразил многих до мурашек. «Алла Борисовна! С Днем космонавтики!»; «Господи, какой голосище у Аллы Борисовны, прямо до мурашек!»; «Одна из любимых, мощных песен Пугачевой! Браво!» — пишут в комментариях.