Пн, 12.04.2021
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ВПЕРВЫЕ! ⟩ До мурашек: как и для кого пела Алла Пугачева, когда Галкину было всего два года

Алла Пугачева ФОТО: Пятый канал, Светская Хроника

Свой пост шоумен приурочил ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, передает Пятый канал.

Юморист Максим Галкин показал на своей странице в Instagram редкое архивное видео с супругой Аллой Пугачевой, на котором примадонна российской эстрады исполняет песню для членов экипажа орбитальной станции «Салют-6». Данный ролик шоумен приурочил к 60-летию первого полета человека в космос.

На кадрах облаченная в красное платье артистка исполняет свой хит «Женщина которая поет», в то время как лица слушателей светятся от счастья, они благодарят Пугачеву. «С Днем Космонавтики вас, дорогие подписчики! На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!» — подписал пост Галкин. 

Поклонники ведущего оценили видео. Трогательный ролик с Аллой Пугачевой поразил многих до мурашек. «Алла Борисовна! С Днем космонавтики!»; «Господи, какой голосище у Аллы Борисовны, прямо до мурашек!»; «Одна из любимых, мощных песен Пугачевой! Браво!» — пишут в комментариях.

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