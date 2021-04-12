СКАНДАЛ! ⟩ Не на что содержать детей: супруга жениха Макеевой не собирается с ней мириться

Внезапное расставание с супругом обернулось для Светланы Мальковой настоящим предательством. В особенности женщина переживает за детей, которые то и дело видят в социальных сетях, как их папа обнимает и целует Анастасию Макееву. При этом, Роман совершенно не переживает о том, что не видел наследников уже больше года. «18 лет отдала ему, а он говорит, что я никто и звать меня никак. Мол, сама деньги зарабатывай или найди себе мужика, которого доить будешь», — говорит в слезах Светлана в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Малькова даже обратилась лично к актрисе, попросив, чтобы та была осторожнее в словах и поступках. «Я ее прошу еще раз не втягивать, нигде не комментировать моих детей. Пусть она хоть одного родит, тогда, наверное, и поймет что такое материнство. И потом она будет делать вот эти громкие высказывания, которые ее вообще не касаются. Что бы сказала Роману? Чтобы помог детям, оплатил содержание», — отметила брошенная жена.

К экс-возлюбленному же у женщины лишь одна мольба — материально позаботиться о семье. Но здесь Роман умело умывает руки. «Он писал мне, что банкрот, безработный, денег нет. При этом, когда дети его просили приехать, он говорил, что не может из-за работы», — вспомнила Светлана.

Наследники сначала скучали по папе, но, узнав о его поведении, были сильно разочарованы. По словам дочери Малькова, он просто вычеркнул родственников из жизни в один момент. «Сейчас с нами занимается мама, мы ходим на прогулки, на пикники. А раньше с нами был и папа. Он нас везде возил, любил очень маму и нас. А потом перестал общаться, присылать деньги», — рассказала 13-летняя Анна.

Между тем, Светлана не скрывает, что на содержание детей в Словении у нее уходит порядка 2400 тысяч евро. Чтобы прокормить семью женщина занимается преподаванием и подрабатывает няней. Возвращать бывшего избранника она не планирует, но не скрывает, что все происходящее для нее крайне неприятно.