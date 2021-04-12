ВИДЕО ⟩ Публичное обращение Анастасии Макеевой к жене бойфренда накануне скандального эфира

Многие считают, что именно Макеева увела Романа из семьи. Раньше он был привязан к супруге и четырем детям, но затем увлекся 39-летней звездой и переехал к ней. Анастасия на все выпады отвечала резко и старалась не вмешиваться в конфликт супругов, но неожиданно сегодня обратилась к жене бойфренда. К слову, Светлана пришла в студию «Звезды сошлись» канала НТВ, чтобы рассказать всю правду о расставании. Эфир состоится уже этим вечером.

«Мне жалко Светлану, которая переживает тяжелый период в жизни. Хочу сделать прямое обращение — давайте дружить, Свет. В этом нет ничего ужасного. Ну, не сложилось у вас с Ромой, но вы красивая молодая женщина, наверняка еще встретите своего человека и обретете личное счастье. Пусть у детей появится еще больше любви. Люди могут любить друг друга, расходиться, но родителями они обязаны быть всегда», — заявила звезда.

По ее мнению, родителям нужно прекратить конфликт и дать возможность детям общаться с мамой и папой. «Мой дом всегда открыт. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы мы могли общаться и проводить время. У вас прекрасные дети, замечательные — они ваши навсегда. Никакой претензии быть мачехой у меня нет. Я просто хочу, чтобы вы перестали плакать, мы друг друга поняли и помирились», — призналась актриса.

Она также добавила, что многие обвиняют ее в том, что она разлучила семью. Но это не так. Макеева просто хочет построить личное счастье — ведь ранее у нее не получилось найти того единственного, с которым можно прожить всю жизнь. «Я человек, который, как и все, хотел создать семью и детей. Поэтому пытаюсь свои отношения узаконить и сделать это. Не вышло. От этого я плохой человек? Вряд ли. Многие из нас живут по 20 лет в браке, демонстрируя, что все хорошо, но ведь все совсем иначе. А я оказалась честнее», — считает Анастасия.

Роман ушел из семьи к Макеевой ФОТО: Instagram

Кроме того, она поблагодарила всех людей, кто пишет ей и дает советы по поводу беременности. Напомним, накануне в эфире НТВ она призналась, что имеет проблемы со здоровьем, из-за которого зачать ребенка до сих пор не получается. «Сколько мне написали, сколько мест посоветовали. Да простит меня зритель и сцена, если все получится, то на какое-то время я с радостью уйду с нее», — сообщила Анастасия.

Отметим, что Макеева знаменита своими романами. Она встречалась с актером Алексеем Макаровым, была замужем за Глебом Матвейчуком и Петром Киксловым. Со всеми ними у нее не складывались отношения. Сейчас же она настроена на новый брак с бизнесменом Романом.