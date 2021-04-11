Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах к детям

«Когда я попыталась разорвать контракт, потому что Джеймс Франко — сексуальный маньяк, меня хотели подкупить большой ролью. Я плакала и говорила им, что я хотела совсем не этого, что я не чувствовала себя в безопасности, работая с сексуальным *** маньяком! А они говорили, что Франко вел себя так в прошлом, но теперь изменился. При этом на той же неделе я слышала о его новых издевательствах над женщинами», пишет Super.ru.

Шарлин высказалась также насчет Сета Рогена, который был продюсером «Горе-творца»: его она обвинила в помощи Джеймсу Франко и попытке обесценить обвинения его жертв.

«Отвратительно, что белые мужчины выбирают власть, а не защиту детей и женщин от хищников. Белые мужчины говорят, что это не их ответственность — призывать к ответу за содеянное Франко, Рогена и их помощников. Тогда чья это ответственность? Женщин и детей, которые страдают от посттравматического расстройства после домогательств Франко? Или будущие жертвы абьюза? Белые мужчины очень инфантильны, когда дело доходит до жертвования своим превосходством и патриархатом, потому что на самом деле им ***»