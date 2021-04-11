Умер народный артист России Эмиль Верник

«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», — заявил собеседник агентства. По его словам, о месте и времени похорон будет сообщено позже, передает Lenta.ru.

Эмиль Верник был главным режиссером Всесоюзного радио. Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок. В его постановках исполнили роли Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков.