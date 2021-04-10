Сб, 10.04.2021
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«Сумасшедшая» мать принца Филиппа принцесса Алиса отдыхала даже в Хаапсалу

ПРинцесса Алиса ФОТО: Wikimedia Commons

2 июня 1953 года. Первая в мире коронация британского монарха - королевы Елизаветы II, которая транслировалась по телевидению. Кстати, против съемки и трансляции очень сильно возражал премьер-министр Уинстон Черчилль.

Перенесемся ненадолго в прошлое. В 1885 года, когда родилась на свет принцесса Алиса Баттенберг, позже, после замужества — принцесса Греческая и Датская, также известная под английским вариантом фамилии - Маунтбаттен.

Ребенком Алиса очень поздно начала говорить, да и делала она это очень невнятно. После осмотра врачами ей был поставлен диагноз - глухота. Но глухота была неполной. Благодаря заботе матери принцесса Алиса научилась читать по губам. А еще выучила английский язык. А потом еще и немецкий, французский и греческий.

В 18 лет, в 1903 году, принцесса Алиса вышла замуж за принца Андрея Греческого и Датского, младшего сына греческого короля. В браке у них родились 4 дочки и сын Филипп, который известен как король-консорт Великобритании. Они много путешествовали по Европе, а в 1908 году отправились в Россию на свадьбу шведского принца Вильгельма и герцогини Марии Павловной. Алиса и Андрей остались в Росии на все лето. Затем они с супругом отправились в Швецию и Данию. А в июле она встретилась со своей матерью и сестрой в Хаапсалу, составив компанию тети Элле, которая проходила nfv оздоровительный курс. Кроме того, они на пару часов заехали в Таллинн, посетив в сопровождении главы уезда главные достопримечательности, пишет Elu24.

Принцесса Алиса с дочерьми Маргаритой и Теодорой ФОТО: Wikimedia Commons

Первая Мировая Война и Греция, где Алиса и ее муж Андрей вместе с детьми прятались от французских бомбардировок в 1916 году в подвалах королевского дворца в Афинах. Греческий король Константин I был смещен с трона под давлением Союзников из-за своих про-немецких взглядов. Отец Алисы, принц Луи Баттенберг под давлением английского короля сменил фамилию на англиканскую и стал Маунтбеттеном.

Алиса вместе с другими членами королевской семьи была вынуждена перебраться в Швейцарию и прожить там несколько лет, пока в 1920 Константин не вернул себе трон. Но вернулись в Грецию они ненадолго, после поражения в Греко-Турецкой войне Военный Комитет арестовал принца Андрея. К счастью, его не расстреляли, а просто выдворили из страны. С женой и детьми Андрей перебрался в пригород Парижа, пишет Pikabu.ru.

Можно ли винить принцессу Алису в том, что выпавшие на ее долю тяжелые испытания понемногу свели ее с ума? Вдали от родины, после войны, родственников Романовых убили... Пока муж Андрей помогал с гуманитарной помощью греческим беженцам, Алиса ударилась в религию.

Андрей и Алиса ФОТО: Wikimedia Commons

К 1930 году она пережила несколько нервных срывов. Она начала слышать голоса в голове, ей стало казаться, что это Бог говорит с ней. Она стала убеждать всех, что обладает целительской силой, данной свыше.

В 1930 году в дом к королевским супругам нагрянули санитары и насильно увезли Алису в психиатрическую лечебницу. Доктор Томас Росс поставил ей диагноз "параноидальная шизофрения". Старшие дочери перебрались в Германию, где вышли замуж за немецких принцем, младший Филипп обучался в Англии. Муж Андрей, облегченно вздохнув, перебрался в Монте-Карло, где сразу же нашел себе любовницу (или несколько).

Сэр Морис Крейг, известный психиатр, который лечил будущего английского короля Георга VI, подтвердил диагноз. Алиса была помещена в психиатрическую клинику в Швейцарии. Зигмунд Фрейд консультировал ее лечащего врача. Он объяснил безумие принцессы психическим расстройством на фоне повышенного сексуального влечения ("бешенство матки"). Фрейд предложил процедуру облучения яичников и матки пациентки рентгеновскими лучами, чтобы снизить ее либидо.

Надо ли говорить, что принцесса Алиса, мягко говоря, поставила под вопрос целесообразность такого лечения и неоднократно пыталась сбежать из лечебницы?

Алису выпустили через 2,5 года. Первое время она жила в Германии, останавливаясь в скромных гостиницах. Один из владельцев гостиницы, где Алиса останавливалась в те годы, вспоминает: "Она любила сидеть на террасе и смотреть на небо. Когда ее спрашивали "на что вы смотрите?", она отвечала "на Святую Варвару".

Алиса связывалась только со своей матерью, не пытаясь наладить контакт с остальными родственниками. Впервые за долгое время она встретилась с сыном Филиппом только в 1937 году. Печальным поводом послужили похороны ее дочери Сесилии, которая вместе с мужем и детьми погибла в авиакатастрофе.

В 1938 году она вернулась в Афины одна, без родственников. Филипп захотел остаться в Англии, дочери жили в Германии со своими семьями, про мужа даже не говорим. В Афинах она жила в скромной двухкомнатной квартирке.

Вторая Мировая Война застала ее в Греции и в крайне неудобной ситуации. Ее немецкие зятья воевали на стороне фашистской Германии, греческая королевская семья сбежала в Южную Африку, а сама Алиса осталась в Афинах. Она работала в Красном Кресте, помогала организовывать точки полевой кухни для нуждающихся, летала в Швецию за медикаментами для раненых. Так же помогала в обустройстве приютов и ночлежек. Ее брат лорд Маунтбеттен присылал ей посылки с едой, которую она раздавала нуждающимся.

Немцы всегда считали принца Андрея своим сторонником, один из зятьев Алисы был СС-овцем. Однажды немецкий генерал нашел принцессу Алису и поинтересовался, может ли он что-нибудь сделать для нее? "Вы можете вывести войска из моей страны" - ответила она. Немецкое правительство предлагало Алисе быть их шпионом в Греции, но она наотрез отказалась.

Когда немецкие войска оккупировали Грецию, Алиса долгое время укрывала у себя на чердаке еврейскую семью, которую разыскивало Гестапо. Гестаповцы неоднократно допрашивали ее, но она притворялась сумасшедшей и глухой.

В 1944 году скончался ее муж Андрей. Об этом она узнала уже после освобождения Греции. В 1944 году на улицах все еще велись бои, но Алиса без страха выходила из дома, чтобы раздавать еду неимущим. Когда ее призывали к благоразумию, отвечала: "Говорят, что все равно не слышно выстрел, который тебя убьет, а я в любом случае глухая. Мне-то чего волноваться?"

В 1947 году Алиса присутствовала на свадьбе своего сына и Елизаветы, будущей королевы Великобритании. Также она отдала сыну несколько сохранившихся у нее в короне драгоценных камней, чтобы он мог вставить их в обручальное кольцо жены. Дочери Алисы не были приглашены, по очевидной причине.

Оставшиеся у нее на руках бриллианты из короны Алиса продала, и на вырученные деньги основала Монашеский орден - сестринскую обитель Марфы и Марии на севере Афин. Обитель существовала недолго, но сама Алиса наслаждалась монашеским образом жизни. Впрочем, это не мешало ей курить целыми днями напролет.

Алиса в тиаре ФОТО: Rights Managed/Charlotte Zeepvat/ILN/Mary Evans/Scanpix

Семья ее довольно скептически отзывала о ее образе жизни: "где вы видели монашку, которая курит как паровоз, да еще играет в карты?"

В 1953 году на коронацию невестки Елизаветы Алиса явила в Англию уже не в светском платье, как шесть лет назад, а в монашеском одеянии.

В 1960 году Алиса поехала в Индию, заинтересованная индийской культурой. Ее приняли там с распростертыми объятиями, польщенные ее вниманием. Но вдруг неожиданно она свернула тур и вернулась на родину, оставив индусов немного ошарашенными. Позже она оправдывалась тем, что в Индии она почувствовала, как "ее душа вышла из тела и смотрела на все сверху".

Не смотря на свой прошлый диагноз, принцесса все эти годы оставалась в полном сознании и адекватности, правда физически была сильно слаба. Она продолжала очень много курить, и частичная глухота вскоре переросла в полную.

Тело Алисы, как и других особ королевской крови, хотели похоронить в капелле Святого Георгия в Виндзоре. Но перед смертью Алиса завещала похоронить себя в Иерусалиме, рядом с ее святой тетушкой Елизаветой Федоровной. На закономерный вопрос родни, зачем же так далеко и как к ней ездить на могилку, Алиса ответила: "Ерунда какая, там автобусы отлично ходят!"

В 1988 году останки принцессы были перенесены в Иерусалим и похоронены в церкви Марии Магдалины. В 2010 году ей было посмертно присвоено звание Героя Холокоста от британского правительства.

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