«Сумасшедшая» мать принца Филиппа принцесса Алиса отдыхала даже в Хаапсалу

Сэр Морис Крейг, известный психиатр, который лечил будущего английского короля Георга VI, подтвердил диагноз. Алиса была помещена в психиатрическую клинику в Швейцарии. Зигмунд Фрейд консультировал ее лечащего врача. Он объяснил безумие принцессы психическим расстройством на фоне повышенного сексуального влечения ("бешенство матки"). Фрейд предложил процедуру облучения яичников и матки пациентки рентгеновскими лучами, чтобы снизить ее либидо.
Надо ли говорить, что принцесса Алиса, мягко говоря, поставила под вопрос целесообразность такого лечения и неоднократно пыталась сбежать из лечебницы?
Алису выпустили через 2,5 года. Первое время она жила в Германии, останавливаясь в скромных гостиницах. Один из владельцев гостиницы, где Алиса останавливалась в те годы, вспоминает: "Она любила сидеть на террасе и смотреть на небо. Когда ее спрашивали "на что вы смотрите?", она отвечала "на Святую Варвару".
Алиса связывалась только со своей матерью, не пытаясь наладить контакт с остальными родственниками. Впервые за долгое время она встретилась с сыном Филиппом только в 1937 году. Печальным поводом послужили похороны ее дочери Сесилии, которая вместе с мужем и детьми погибла в авиакатастрофе.
В 1938 году она вернулась в Афины одна, без родственников. Филипп захотел остаться в Англии, дочери жили в Германии со своими семьями, про мужа даже не говорим. В Афинах она жила в скромной двухкомнатной квартирке.
Вторая Мировая Война застала ее в Греции и в крайне неудобной ситуации. Ее немецкие зятья воевали на стороне фашистской Германии, греческая королевская семья сбежала в Южную Африку, а сама Алиса осталась в Афинах. Она работала в Красном Кресте, помогала организовывать точки полевой кухни для нуждающихся, летала в Швецию за медикаментами для раненых. Так же помогала в обустройстве приютов и ночлежек. Ее брат лорд Маунтбеттен присылал ей посылки с едой, которую она раздавала нуждающимся.
Немцы всегда считали принца Андрея своим сторонником, один из зятьев Алисы был СС-овцем. Однажды немецкий генерал нашел принцессу Алису и поинтересовался, может ли он что-нибудь сделать для нее? "Вы можете вывести войска из моей страны" - ответила она. Немецкое правительство предлагало Алисе быть их шпионом в Греции, но она наотрез отказалась.
Когда немецкие войска оккупировали Грецию, Алиса долгое время укрывала у себя на чердаке еврейскую семью, которую разыскивало Гестапо. Гестаповцы неоднократно допрашивали ее, но она притворялась сумасшедшей и глухой.
В 1944 году скончался ее муж Андрей. Об этом она узнала уже после освобождения Греции. В 1944 году на улицах все еще велись бои, но Алиса без страха выходила из дома, чтобы раздавать еду неимущим. Когда ее призывали к благоразумию, отвечала: "Говорят, что все равно не слышно выстрел, который тебя убьет, а я в любом случае глухая. Мне-то чего волноваться?"