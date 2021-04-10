Перенесемся ненадолго в прошлое. В 1885 года, когда родилась на свет принцесса Алиса Баттенберг, позже, после замужества — принцесса Греческая и Датская, также известная под английским вариантом фамилии - Маунтбаттен.

Ребенком Алиса очень поздно начала говорить, да и делала она это очень невнятно. После осмотра врачами ей был поставлен диагноз - глухота. Но глухота была неполной. Благодаря заботе матери принцесса Алиса научилась читать по губам. А еще выучила английский язык. А потом еще и немецкий, французский и греческий.

В 18 лет, в 1903 году, принцесса Алиса вышла замуж за принца Андрея Греческого и Датского, младшего сына греческого короля. В браке у них родились 4 дочки и сын Филипп, который известен как король-консорт Великобритании. Они много путешествовали по Европе, а в 1908 году отправились в Россию на свадьбу шведского принца Вильгельма и герцогини Марии Павловной. Алиса и Андрей остались в Росии на все лето. Затем они с супругом отправились в Швецию и Данию. А в июле она встретилась со своей матерью и сестрой в Хаапсалу, составив компанию тети Элле, которая проходила nfv оздоровительный курс. Кроме того, они на пару часов заехали в Таллинн, посетив в сопровождении главы уезда главные достопримечательности, пишет Elu24.

Принцесса Алиса с дочерьми Маргаритой и Теодорой ФОТО: Wikimedia Commons

Первая Мировая Война и Греция, где Алиса и ее муж Андрей вместе с детьми прятались от французских бомбардировок в 1916 году в подвалах королевского дворца в Афинах. Греческий король Константин I был смещен с трона под давлением Союзников из-за своих про-немецких взглядов. Отец Алисы, принц Луи Баттенберг под давлением английского короля сменил фамилию на англиканскую и стал Маунтбеттеном.

Алиса вместе с другими членами королевской семьи была вынуждена перебраться в Швейцарию и прожить там несколько лет, пока в 1920 Константин не вернул себе трон. Но вернулись в Грецию они ненадолго, после поражения в Греко-Турецкой войне Военный Комитет арестовал принца Андрея. К счастью, его не расстреляли, а просто выдворили из страны. С женой и детьми Андрей перебрался в пригород Парижа, пишет Pikabu.ru.

Можно ли винить принцессу Алису в том, что выпавшие на ее долю тяжелые испытания понемногу свели ее с ума? Вдали от родины, после войны, родственников Романовых убили... Пока муж Андрей помогал с гуманитарной помощью греческим беженцам, Алиса ударилась в религию.

Андрей и Алиса ФОТО: Wikimedia Commons

К 1930 году она пережила несколько нервных срывов. Она начала слышать голоса в голове, ей стало казаться, что это Бог говорит с ней. Она стала убеждать всех, что обладает целительской силой, данной свыше.