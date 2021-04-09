Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Новолуние в Овне 12 апреля – яркая вспышка личных надежд и желаний. Это тот редкий случай, когда здоровый эгоизм важен и нужен каждому. Подумайте, чего лично вы хотите? Не ваша семья, родители или начальник, а вы. Об этом пишет Dni.ru.

Энергии Овна будет достаточно, чтобы начать что-то совершенно новое, неиспробованное, а главное – очень желанное. В понедельник вы можете мечтать и думать об этом, а вот начинать действовать лучше всего со среды, когда Венера переберется в знак Тельца, а Юпитер получит поддержку Марса.

Это поможет синхронизировать желания и возможности, придаст сил, подскажет, где искать спонсоров, инвесторов, покровителей, или просто включит зеленый свет и поможет пройти проверки или чиновничьи препятствия, рассказала астролог Лилия Любимова.

Кроме того, эти сочетания звезд обещают всплеск интереса к красивой жизни, комфорту, жизни богатых и знаменитых. Если вы обожаете красивые дорогие вещи, ждете – не дождетесь, когда астрологи объявят сезон шопинга, то праздник на вашей улице начнется в среду. То же самое можно сказать тем, кто соскучился по салонам красоты, процедурам косметологии и спа-индустрии.

Даже самым серьезным и скромным гороскоп на неделю рекомендует не стесняться своих достижений и сильных сторон. Не бойтесь самопиара, смело упаковывайте информацию о себе в яркую блестящую обложку – это именно то, что ищут в данный момент ваши потенциальные покупатели, клиенты, работодатели или будущие возлюбленные!

Овен

Новолуние в вашем знаке позволит покончить с сомнениями и прокрастинацией. Вы сможете проверить, на что способны в одиночку, без посторонней помощи. Неделя подходит для смелых решений и перемен, переездов, начала новых отношений, смены имиджа и гардероба.

Телец

Венера осчастливит Тельцов своими дарами: многое будет приходить к вам благодаря счастливому случаю, а не каторжному труду. Возрастет ваша уверенность в себе, харизматичность и даже привлекательность. Отличное время для шопинга, стрижки и ухода за волосами, похода к косметологу, гласит гороскоп на неделю.

Близнецы

В момент новолуния светила будут благосклонны к Марсу в вашем знаке, а в среду и четверг руку помощи протянет благодетель – Юпитер. Это говорит о том, что вам сейчас многое по плечу, вы сможете удачно распорядиться ресурсами, которыми владеете сейчас. Главное, ничего не откладывайте на потом.

Рак

Вопросы карьеры, учебы, личных достижений по-прежнему актуальны. Это время больших возможностей для Раков, которым иногда не хватает смелости или уверенности в себе. Звезды поддержат вас и помогут получить желанную работу, нарастить свой авторитет, выиграть грант или конкурс, радует гороскоп на неделю.

Лев