Смерть Дианы и раздор в семье: о чем будет самый драматичный сезон сериала «Корона»

Известно, что события нового сезона охватят период с 1990 по 2003 годы. Именно в этот период развернулись самые драматичные истории, едва не разрушившие репутацию правящей династии Великобритании. Речь, конечно, идет о скандальном разводе принца Чарльза и Дианы, а также о последующей смерти принцессы сердец.

Также создатели расскажут о проблемах в личной жизни принцессы Анны и ее брата Эндрю, о смерти сестры королевы — Маргарет и о праздновании годовщины свадьбы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. Кстати, актерский состав снова изменится. Роль Чарльза сыграет Джонатан Прайс, в Диану перевоплотится Элизабет Дебики, а место Оливии Колман займет Имельда Стонтон. Последняя признавалась, что долго не хотела принимать предложение продюсеров.

Съемки новых эпизодов начнутся в июле этого года. Создателям придется соблюдать все санитарные нормы, поскольку в Великобритании все еще действуют жесткие ограничения из-за коронавируса. А вот на экраны серии выйдут не раньше 2022 года.

Напомним, что зрители увидят и шестой сезон, который, скорее всего, охватит события из жизни королевской семьи до 2013-2015 годов. Поклонники же надеются, что сценаристы расскажут и о нынешнем конфликте Уильяма и Гарри из-за Меган Маркл.