Смотри фото ⟩ «Скармливаю школьный продуктовый набор коту»

В связи с дистанционным обучением, местные самоуправления начали раздачу продуктовых наборов, чтобы дети не пропускали школьный обед дома. Фотографии читателей показали, что в одних школах содержимое продуктовых наборов достаточно богатое, а в других несколько скуднее. Однако у родителей возник вопрос: зачем детям кладут столько полуфабрикатов? Где овощи, фрукты и крупы?
Однако у других родителей возник вопрос: почему в продуктовых наборах так мало фруктов и овощей, а упор делается на нездоровые полуфабрикаты?
Когда родитель из волости Ляэне-Харью открыл продуктовый набор своего ребенка, то очень удивился, увидев там только вареную ветчину, детскую колбасу, котлеты, гуляш из свинины, финики, содержащие диоксид серы, и изюм.
«Поскольку в нашей семье не едят свинину, и особенно продукты, обогащенные Е621 - кошка получает большую часть еженедельного детского продуктового набора», - сообщает читатель. «Что творится в голове у человека, который выбирает для детей эти полуфабрикаты?»
«Как родитель я уже долгое время беспокоюсь о школьном питании. "Мясоподобные" продукты (фарш, вареная ветчина, колбаса, паштет и другие продукты) добавляются везде - в блины, пироги, каши, супы и т. Д. Иногда возникает ощущение, что финансовый директор школы все еще живет в 60-е годы», - комментирует приславшая фото читательница. По его мнению, школа также должна нести ответственность за формирование привычек в еде, и следует учитывать детей, которые не едят мясо каждый день, пишет Elu24.
Каждая школа самостоятельно несет ответственность за сбор и упаковку продуктов.
«Если поставщик провизии готовит для всех в школе, очевидно, что получается лучше и больше горячей еды, чем при покупке продуктов напрямую», - прокомментировала в марте заместитель мэра Раквере Лайла Талуник, которая принимает участие в составлении продуктовых наборов в своем городе. В Раквере исходят из того, чтобы в наборе были компоненты, из которых можно приготовить горячую пищу.
В прошлом месяце другой читатель направил фотографию продуктового набора ребенка, которой также ходит в школу в волости Ляэне-Харью. В то время в пакете находились хлеб, сепик, пряники, сосиски, сыр, ветчина, девять яиц и йогурт.
А вы как считаете, дорогие читатели, из чего должен состоять детский продуктовый набор? Может, еду стоит отдавать не котам, а нуждающимся?