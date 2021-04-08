Смотри фото ⟩ «Скармливаю школьный продуктовый набор коту»

В марте мы собрали снимки детских продуктовых наборов из разных школ, сделанные читателями, чтобы узнать, что они в себя включают. Многие родители довольны, что в пакетах есть продукты, которые ребенок сам может приготовить себе во время обеденного перерыва.

Однако у других родителей возник вопрос: почему в продуктовых наборах так мало фруктов и овощей, а упор делается на нездоровые полуфабрикаты?

Когда родитель из волости Ляэне-Харью открыл продуктовый набор своего ребенка, то очень удивился, увидев там только вареную ветчину, детскую колбасу, котлеты, гуляш из свинины, финики, содержащие диоксид серы, и изюм.

Продуктовый набор из школы в волости Ляэне-Харью. ФОТО: Lugeja pilt

«Поскольку в нашей семье не едят свинину, и особенно продукты, обогащенные Е621 - кошка получает большую часть еженедельного детского продуктового набора», - сообщает читатель. «Что творится в голове у человека, который выбирает для детей эти полуфабрикаты?»

«Как родитель я уже долгое время беспокоюсь о школьном питании. "Мясоподобные" продукты (фарш, вареная ветчина, колбаса, паштет и другие продукты) добавляются везде - в блины, пироги, каши, супы и т. Д. Иногда возникает ощущение, что финансовый директор школы все еще живет в 60-е годы», - комментирует приславшая фото читательница. По его мнению, школа также должна нести ответственность за формирование привычек в еде, и следует учитывать детей, которые не едят мясо каждый день, пишет Elu24.

Каждая школа самостоятельно несет ответственность за сбор и упаковку продуктов.

«Если поставщик провизии готовит для всех в школе, очевидно, что получается лучше и больше горячей еды, чем при покупке продуктов напрямую», - прокомментировала в марте заместитель мэра Раквере Лайла Талуник, которая принимает участие в составлении продуктовых наборов в своем городе. В Раквере исходят из того, чтобы в наборе были компоненты, из которых можно приготовить горячую пищу.

В прошлом месяце другой читатель направил фотографию продуктового набора ребенка, которой также ходит в школу в волости Ляэне-Харью. В то время в пакете находились хлеб, сепик, пряники, сосиски, сыр, ветчина, девять яиц и йогурт.

А вы как считаете, дорогие читатели, из чего должен состоять детский продуктовый набор? Может, еду стоит отдавать не котам, а нуждающимся?

Продуктовый набор школы из Ляэне-Харьюского края, который родитель отправил в нашу редакцию в марте. ФОТО: Lugeja pilt



