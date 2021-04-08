КРИЗИС? ⟩ Русский театр завершил 2020 год с плюсом в почти 50 000 евро
Если в 2019 году убытки Русского театра превысили 260 000 евро, то минувший год учреждение завершило с плюсом в 49 989 евро, выясняется из хозяйственного отчета организации.
Если в 2019 году убытки Русского театра превысили 260 000 евро, то минувший год учреждение завершило с плюсом в 49 989 евро, выясняется из хозяйственного отчета организации.
Добиться такого результата удалось в первую очередь благодаря поддержке, оказанной государством. Зарплаты большинству работников в апреле, мае и июне выплачивались в основном через Кассу по безработице. А Министерство культуры компенсировало театрам неполученный доход от продажи билетов. Поскольку коронавирус вынудил театр надолго закрыть двери, удалось сэкономить на гонорарах внештатных актеров, оплате коммунальных платежей и затратах на гастроли, сообщает ERR.
Несмотря на то, что год был трудным, с точки зрения творчества все вышло удачно. У театра был хороший выбор репертуара. Очень помог музыкальный спектакль "Моя прекрасная леди", но и другие постановки были удачными, например, "8 любящих женщин". В большом зале вообще не оказалось ни одного неудачного в кассовом смысле проекта,
- отмечает Яак Аллик.
Всего за 2020 год театр показал 264 спектакля - на 100 меньше, чем в 2019 году. Репертуар театра включал 7 премьер.