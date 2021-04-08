КРИЗИС? ⟩ Русский театр завершил 2020 год с плюсом в почти 50 000 евро

Несмотря на то, что год был трудным, с точки зрения творчества все вышло удачно. У театра был хороший выбор репертуара. Очень помог музыкальный спектакль "Моя прекрасная леди", но и другие постановки были удачными, например, "8 любящих женщин". В большом зале вообще не оказалось ни одного неудачного в кассовом смысле проекта,