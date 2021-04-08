Чт, 8.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

КРИЗИС? ⟩ Русский театр завершил 2020 год с плюсом в почти 50 000 евро

Русский театр. ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Если в 2019 году убытки Русского театра превысили 260 000 евро, то минувший год учреждение завершило с плюсом в 49 989 евро, выясняется из хозяйственного отчета организации.

Добиться такого результата удалось в первую очередь благодаря поддержке, оказанной государством. Зарплаты большинству работников в апреле, мае и июне выплачивались в основном через Кассу по безработице. А Министерство культуры компенсировало театрам неполученный доход от продажи билетов. Поскольку коронавирус вынудил театр надолго закрыть двери, удалось сэкономить на гонорарах внештатных актеров, оплате коммунальных платежей и затратах на гастроли, сообщает ERR.

Несмотря на то, что год был трудным, с точки зрения творчества все вышло удачно. У театра был хороший выбор репертуара. Очень помог музыкальный спектакль "Моя прекрасная леди", но и другие постановки были удачными, например, "8 любящих женщин". В большом зале вообще не оказалось ни одного неудачного в кассовом смысле проекта,

- отмечает Яак Аллик.

Всего за 2020 год театр показал 264 спектакля - на 100 меньше, чем в 2019 году. Репертуар театра включал 7 премьер.

НАВЕРХ
Back