ВИДЕО ⟩ «На клочки порву»: певец Виктор Королев накинулся на зрителя во время концерта

В Тольятти на концерте певца Виктора Королева произошел скандал — исполнитель выгнал из зала одного из зрителей за то, что тот снимал его выступление. По иронии судьбы, инцидент, возмутивший публику, оказался снят на видео.

На кадрах видно, как певец со сцены замечает камеру в руках поклонника и останавливает концерт, а после начинает прогонять зрителя, откровенно угрожая ему.

«Стоп! Стоп! Выйдите из зала! Я верну вам деньги за билет — уйди отсюда! Или это издевательство какое-то, или это хамство. Ты сидишь и улыбаешься, а здесь люди пришли. Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда или веди себя по-человечески. Ты меня услышал? Или я тебя порву на клочки, понял?» — сказал Королев со сцены.

По словам очевидцев, певец вел себя агрессивно все выступление — пинал колонки, синтезатор клавишника, а когда спустился в зал, то нахально навалился на одну из зрительниц. «Обидчики» певца покинули концерт, но обещанных денег за билет Королев им не вернул.



