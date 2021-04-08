ВИДЕО ⟩ «Анна, неужели это вы?»: поклонники не узнали Семенович

На архивных кадрах Анна выступает на чемпионате Европы по фигурному катанию. Певица поделилась с фанатами, что тогда и подумать не могла, как изменится ее жизнь совсем скоро. Артистка призвала всех идти за своей мечтой и не бояться резких поворотов судьбы.