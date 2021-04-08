ВИДЕО ⟩ «Анна, неужели это вы?»: поклонники не узнали Семенович
Поклонники Анны Семенович не сразу узнали ее на видео, которым артистка поделилась в своем Instagram, пишет mir24.tv.
Поклонники Анны Семенович не сразу узнали ее на видео, которым артистка поделилась в своем Instagram, пишет mir24.tv.
На архивных кадрах Анна выступает на чемпионате Европы по фигурному катанию. Певица поделилась с фанатами, что тогда и подумать не могла, как изменится ее жизнь совсем скоро. Артистка призвала всех идти за своей мечтой и не бояться резких поворотов судьбы.
Нашлись и те, кто начал советовать Семенович похудеть. Певица отреагировала на критику, написав, что она довольна своей фигурой.