Чт, 8.04.2021
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ВИДЕО ⟩ «Анна, неужели это вы?»: поклонники не узнали Семенович

Анна Семенович ФОТО: Instagram

Поклонники Анны Семенович не сразу узнали ее на видео, которым артистка поделилась в своем Instagram, пишет mir24.tv.

На архивных кадрах Анна выступает на чемпионате Европы по фигурному катанию. Певица поделилась с фанатами, что тогда и подумать не могла, как изменится ее жизнь совсем скоро. Артистка призвала всех идти за своей мечтой и не бояться резких поворотов судьбы.

Ностальгический пост вызвал бурное обсуждение среди поклонников Семенович. Многие не сразу поверили, что на кадрах певица. «Такая худюсенькая, грациозная», «Анна, неужели это вы? Худая брюнетка?» – писали комментаторы под видеороликом.

Нашлись и те, кто начал советовать Семенович похудеть. Певица отреагировала на критику, написав, что она довольна своей фигурой.


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