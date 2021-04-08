ВИДЕО ⟩ Анне Вески после прививки от коронавируса сравнила пандемию с Третьей мировой войной
Горячо любимая певица Анне Вески сообщила в эфире русскоязычной программы ETV+ «Народ поет», что ей уже сделали первую прививку.
Горячо любимая певица Анне Вески сообщила в эфире русскоязычной программы ETV+ «Народ поет», что ей уже сделали первую прививку.
«Я уже одну вакцину получила. Нынешнее время, конечно, очень интересное. Я никогда не думала, что получится, как будто, Третья мировая война - когда все сражаются с болезнью», - делится Анне.
В моей жизни много, что было, но, чтобы стали отменяться концерты - не могла представить даже в самом плохом сне! Но мы все это переживём. Теперь есть зато время, чтобы записывать новые песни. Так как у нас это юбилейный год, я надеюсь, что всё-таки у нас концерты еще будут, хотя бы во второй половине этого года,
- уповает певица на лучшие времена.