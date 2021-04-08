ВИДЕО ⟩ Анне Вески после прививки от коронавируса сравнила пандемию с Третьей мировой войной

В моей жизни много, что было, но, чтобы стали отменяться концерты - не могла представить даже в самом плохом сне! Но мы все это переживём. Теперь есть зато время, чтобы записывать новые песни. Так как у нас это юбилейный год, я надеюсь, что всё-таки у нас концерты еще будут, хотя бы во второй половине этого года,