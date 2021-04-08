КАКАЯ ЛУЧШЕ? ⟩ «Украинская Барби» показала свою прежнюю внешность, когда она ела мясо, курила и пила алкоголь

35-летняя украинка русского происхождения Валерия Лукьянова, которая получила славу фрика и прозвище Барби, решила доказать подписчикам в Instagram , что была прекрасна всегда. Девушка долгое время работала над своей внешностью, доведя её до «совершенства», в том числе она отказалась от мяса.

А теперь Валерия, фигура которой вызывает жаркие споры, опубликовала старые фото — из тех времен, когда ещё употребляла в пищу животных. Девушка показала свои формы в купальниках и откровенной одежде до и после увеличения груди. Тогда контраст между талией и бедрами ещё не был таким сильным.

Также «украинская Барби» заявила, что в то время на ее внешность оказывали влияние алкоголь и сигареты. Но, даже несмотря на это, она «была очень» красивая, а сейчас вообще «идеал». «Я никогда не видела более совершенного человека, чем я», — заявила Валерия.

«Как и обещала, моя фигура на мясоедении!!! Как впечатления?))) Меня всегда удивляло, когда люди мне говорили о том, что раньше я была не очень, как по мне, это намного лучше основного большинства всё равно! Мол, раньше я была страшненькая, а сейчас красотка, да нет, я всегда была идеальная, просто сейчас я вообще нереальная», - написала Валерия Лукьянова.