КАКАЯ ЛУЧШЕ? ⟩ «Украинская Барби» показала свою прежнюю внешность, когда она ела мясо, курила и пила алкоголь
Женщина настаивает, что сейчас она самый совершенный человек, но и раньше была очень привлекательной, пишет Лайф.
Женщина настаивает, что сейчас она самый совершенный человек, но и раньше была очень привлекательной, пишет Лайф.
35-летняя украинка русского происхождения Валерия Лукьянова, которая получила славу фрика и прозвище Барби, решила доказать подписчикам в Instagram, что была прекрасна всегда. Девушка долгое время работала над своей внешностью, доведя её до «совершенства», в том числе она отказалась от мяса.
А теперь Валерия, фигура которой вызывает жаркие споры, опубликовала старые фото — из тех времен, когда ещё употребляла в пищу животных. Девушка показала свои формы в купальниках и откровенной одежде до и после увеличения груди. Тогда контраст между талией и бедрами ещё не был таким сильным.
Также «украинская Барби» заявила, что в то время на ее внешность оказывали влияние алкоголь и сигареты. Но, даже несмотря на это, она «была очень» красивая, а сейчас вообще «идеал». «Я никогда не видела более совершенного человека, чем я», — заявила Валерия.
При этом блондинка настаивает, что ее фигура — результат специальной диеты и тренировок, а единственное вмешательство — увеличение груди. Однако многие пользователи не спешат верить Валерии на слово. Помимо трансформации внешности девушка также увлекается эзотерикой и духовными практиками.