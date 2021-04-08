Чт, 8.04.2021
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КАКАЯ ЛУЧШЕ? ⟩ «Украинская Барби» показала свою прежнюю внешность, когда она ела мясо, курила и пила алкоголь

"Украинская Барби" Валерия Лукьянова ФОТО: Instagram

Женщина настаивает, что сейчас она самый совершенный человек, но и раньше была очень привлекательной, пишет Лайф.

35-летняя украинка русского происхождения Валерия Лукьянова, которая получила славу фрика и прозвище Барби, решила доказать подписчикам в Instagram, что была прекрасна всегда. Девушка долгое время работала над своей внешностью, доведя её до «совершенства», в том числе она отказалась от мяса.

 

А теперь Валерия, фигура которой вызывает жаркие споры, опубликовала старые фото — из тех времен, когда ещё употребляла в пищу животных. Девушка показала свои формы в купальниках и откровенной одежде до и после увеличения груди. Тогда контраст между талией и бедрами ещё не был таким сильным.

Скриншот © Instagram / valeria_lukyanova21

Скриншот © Instagram / valeria_lukyanova21

Также «украинская Барби» заявила, что в то время на ее внешность оказывали влияние алкоголь и сигареты. Но, даже несмотря на это, она «была очень» красивая, а сейчас вообще «идеал». «Я никогда не видела более совершенного человека, чем я», — заявила Валерия.

Скриншот © Instagram / valeria_lukyanova21

Скриншот © Instagram / valeria_lukyanova21

«Как и обещала, моя фигура на мясоедении!!! Как впечатления?))) Меня всегда удивляло, когда люди мне говорили о том, что раньше я была не очень, как по мне, это намного лучше основного большинства всё равно! Мол, раньше я была страшненькая, а сейчас красотка, да нет, я всегда была идеальная, просто сейчас я вообще нереальная», - написала Валерия Лукьянова.
Фото © Instagram / valeria_lukyanova21

Фото © Instagram / valeria_lukyanova21

При этом блондинка настаивает, что ее фигура — результат специальной диеты и тренировок, а единственное вмешательство — увеличение груди. Однако многие пользователи не спешат верить Валерии на слово. Помимо трансформации внешности девушка также увлекается эзотерикой и духовными практиками.


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