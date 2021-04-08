Открывшему сбор средств Русскому театру кукол в Таллинне перевели средства на полгода аренды

Второй год пандемии для Русского театра кукол, как и для многих других маленьких независимых коллективов, означает месяцы простоя. В перерывах между волнами вируса – немногочисленные спектакли с жестким ограничением на продажу билетов. И, в отличие от государственных и городских театров, ноль дотаций и пособий.

По словам руководителя Театра кукол Владимира Барсегяна, труппа не унывает и готова в ожидании лучших времен трудиться во имя идеи, но платить городу за помещение, около 300 евро в месяц плюс коммунальные расходы, скоро будет нечем.



Театр решился на крайнюю меру: открыл сбор средств на портале hooandja.ee. Стоит отметить, что за каждое перечисление Русский театр кукол делает подарок.

До этого он обращался за помощью к руководству Таллинна, но отклика не получил.