Маленькое чудо! Открывшему сбор средств Русскому театру кукол в Таллинне помогли!

Второй год пандемии для Русского театра кукол, как и для многих других маленьких независимых коллективов, означает месяцы простоя. В перерывах между волнами вируса – немногочисленные спектакли с жестким ограничением на продажу билетов. И, в отличие от государственных и городских театров, ноль дотаций и пособий.

Русский театр кукол ФОТО: Facebook

По словам руководителя Театра кукол Владимира Барсегяна, труппа не унывает и готова в ожидании лучших времен трудиться во имя идеи, но платить городу за помещение, около 300 евро в месяц плюс коммунальные расходы, скоро будет нечем.

Руководитель Русского театра кукол Владимир Барсегян ФОТО: Facebook



Театр решился на крайнюю меру: открыл сбор средств на портале hooandja.ee. Стоит отметить, что за каждое перечисление Русский театр кукол делает подарок.

До этого он обращался за помощью к руководству Таллинна, но отклика не получил.

Всего за сутки люди прислали более 2000 евро. Этого хватит на полгода аренды. Оставшиеся деньги коллектив хочет вложить в создание новых кукол и декораций для спектаклей, а также обустройство зрительного зала.

Русский театр кукол ФОТО: Facebook



