ПОХОЖА? ⟩ Как выглядит единственная дочь Гарика Сукачева
Музыкант Гарик Сукачев в Instagram разместил редкий архивный кадр, на котором он запечатлен со своей единственной дочерью Анастасией, пишет teleprogramma.pro.
Музыкант Гарик Сукачев в Instagram разместил редкий архивный кадр, на котором он запечатлен со своей единственной дочерью Анастасией, пишет teleprogramma.pro.
Фотография была сделана несколько лет назад на одном из музыкальных мероприятий.
Напомним, что Гарик Сукачев с 1983 года женат на Ольге Королевой. В свое время она продала ресторан «Вудсток», чтобы певец смог снять фильм «Праздник». У пары двое общих детей. Сын Александр по профессии режиссер. Он окончил английский университет Роухэмптон. Имеет степень бакалавра в области киноведения. Что касается дочери Насти, то в мае нынешнего года она будет отмечать семнадцатилетие.