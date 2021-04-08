ПОХОЖА? ⟩ Как выглядит единственная дочь Гарика Сукачева

Фотография была сделана несколько лет назад на одном из музыкальных мероприятий.

«Друзья, в этот четверг в 19.00 мы проведем Инстаграм-эфир вместе с моей дочкой Анастасией! Приглашаем вас присоединиться и, как всегда, написать свои вопросы здесь в комментариях. На этом фото мы с Настей на Рижском международном кинофестивале», - написал Гарик Сукачев