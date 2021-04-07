Видео ⟩ Экс-игрок «Что? Где? Когда?» назвал «самого неприятного человека» в клубе и мире

Трех знатоков клуба - Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя, он считает, можно назвать великими, но Друзь среди них «жук». Впрочем, Супранович подчеркнул, что Александр Абрамович на это не обидится, пишет RUS.TVNET.lv.

«Самым неприятным человеком в мире» журналист назвал Ровшана Аскерова. Он вспомнил про конфликт Аскерова с магистром проекта и генпродюсером телекомпании «Игра-ТВ» Андреем Козловым.

«Это был великий момент. Но мне кажется, это была любовь, как когда "милые бранятся - только тешатся"», - цитирует Супрановича Lenta.ru.

Он отметил, что теперь Козлов и Аскеров в одной команде.