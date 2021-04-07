Ср, 7.04.2021
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Видео ⟩ Экс-игрок «Что? Где? Когда?» назвал «самого неприятного человека» в клубе и мире

"Что? Где? Когда?" ФОТО: скриншот видео с YouTube

Белорусский журналист и бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Супранович стал участником YouTube-шоу «Настолки». Во время программы он рассказал, каких знатоков считает великими, а кого называет неприятным человеком.

Трех знатоков клуба - Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя, он считает, можно назвать великими, но Друзь среди них «жук». Впрочем, Супранович подчеркнул, что Александр Абрамович на это не обидится, пишет RUS.TVNET.lv.

«Самым неприятным человеком в мире» журналист назвал Ровшана Аскерова. Он вспомнил про конфликт Аскерова с магистром проекта и генпродюсером телекомпании «Игра-ТВ» Андреем Козловым.

«Это был великий момент. Но мне кажется, это была любовь, как когда "милые бранятся - только тешатся"», - цитирует Супрановича Lenta.ru.

Он отметил, что теперь Козлов и Аскеров в одной команде.

Напомним, в ноябре 2016 года между Козловым и Аскеровым произошел конфликт. Последний утверждал, что Козлов подсказывал игрокам. На эти обвинения Козлов назвал Аскерова «подлецом».

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