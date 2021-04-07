НЕУЖЕЛИ ПРОКЛЯТИЕ? ⟩ Скончался третий за последние месяцы актер сериала «След»

Исполнитель одной из второстепенных ролей в сериале «След», актер Александр Гаспарьянц скончался в Москве. По данным сайта kino-teatr.ru, 68-летний артист ушел из жизни в минувшее воскресенье, 4 апреля. Причина смерти не сообщается.© kino-teatr.ru Александр Гаспарьянц в документальном фильме «Три вокзала — три сестры».

В послужном списке Александра Гаспарьянца ролей немного, так как сниматься он начале после 40 лет. Актерское образование он получил в юности, окончив драматическую студию при Московском центральном детском театре. Но в дальнейшем его привлекла карьера военного. Гаспарьянц поступил в военное училище и после служил офицером Прикарпатского военного округа. Затем он некоторое время работал воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей.