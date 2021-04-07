Ср, 7.04.2021
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НЕУЖЕЛИ ПРОКЛЯТИЕ? ⟩ Скончался третий за последние месяцы актер сериала «След»

Сериал "След" ФОТО: скриншот видео

Александру Гаспарьянцу было 68 лет. Ранее ушли из жизни исполнитель роли патологоанатома Олег Валкман и сыгравший второстепенного персонажа Александр Самойлов, пишет wmj.ru.

Исполнитель одной из второстепенных ролей в сериале «След», актер Александр Гаспарьянц скончался в Москве. По данным сайта kino-teatr.ru, 68-летний артист ушел из жизни в минувшее воскресенье, 4 апреля. Причина смерти не сообщается.© kino-teatr.ru Александр Гаспарьянц в документальном фильме «Три вокзала — три сестры».

В послужном списке Александра Гаспарьянца ролей немного, так как сниматься он начале после 40 лет. Актерское образование он получил в юности, окончив драматическую студию при Московском центральном детском театре. Но в дальнейшем его привлекла карьера военного. Гаспарьянц поступил в военное училище и после служил офицером Прикарпатского военного округа. Затем он некоторое время работал воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей.

В «нулевых» Гаспарьянц решил вернуться к актерской профессии. Он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Три вокзала — три сестры», «Пока живу, люблю», «След» и прочих. Отметим, что Гаспарьянц стал третьим ушедшим из жизни за последние месяцы актером сериала «След».

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