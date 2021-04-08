Гороскоп на 8 апреля для всех знаков Зодиака

Овен

Можете отправиться за полезными покупками, начать ремонт в доме, делать перестановки. Вам предстоит продемонстрировать все свои организаторские способности и, приспосабливаясь к обстоятельствам, проявлять терпимость и творческий подход к делу. Вероятно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится. Появится возможность оценить или переосмыслить пройденный путь.

Телец

Неблагоприятный день для деловой активности. Ни в коем случае сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений или покупок – неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям. Вероятны конфликты с внешним окружением, нежелание подчиняться неписаным законам коллектива. Как никогда ранее вам нужно проявить терпение и выдержку.

Близнецы

В первой половине дня суета или мелочные обязанности несколько затормозят проявление позитивных тенденций. Однако со второй половины дня смело приступайте к самым ответственным делам, работе с документами. Вечер проведите у огня: посидите у камина или костра, поужинайте при свечах – это усилит вашу ауру.

Рак

Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Лев

Нельзя суетиться и проявлять мелочность. Сегодня постарайтесь избавиться от предвзятых взглядов и субъективных оценок. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы. По возможности исключите всякое общение.

Дева

Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие, которое испортит настроение. У влюбленных возможен окончательный разрыв отношений. Эмоциональная нестабильность женщин-Дев не будет способствовать взаимопониманию. Научитесь критично относиться к своим недостаткам.

Весы

Возможно новое знакомство, которое внесет изменение в ваше миропонимание. Вероятна успешная творческая деятельность. Не рекомендуется употребление спиртных напитков, посещение массовых мероприятий.

Скорпион

Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. День посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи. Полезны групповые занятия, физические нагрузки. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью.

Стрелец

Этот день обещает быть для вас удачным. Единственной неприятностью этого совсем неплохого дня может стать легкое недомогание или размолвка с детьми-подростками. Постарайтесь проявить мудрость и любовь, чтобы конфликт не растянулся надолго.

Козерог

С самого утра ожидайте недоразумений и конфликтов. Судьба вновь испытывает вас на прочность. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Водолей

Личная жизнь Водолея будет спокойной и мирной – природа настроит его на установление внутреннего равновесия и гармонии с окружающим миром. Будущее будет видеться отчетливо, многие ощутят уверенность в собственных силах.

Рыбы