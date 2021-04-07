Почему Ксения Собчак не смогла достроить свой элитный особняк?

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак больше года не может въехать в свой роскошный дом мечты. Особняк общей стоимостью 40 миллионов рублей (433 тысячи евро) фактически оказался заброшен. Что мешает звезде обосноваться в уютном гнездышке с новой семьей — рассказали эксперты.

Дом, который так старательно возводила Собчак последние годы, располагается в элитном поселке «Горки-8». В одном из интервью после женитьбы с режиссером Константином Богомоловым Ксения призналась, что хочет иметь большие апартаменты, чтобы в случае чего не тратиться на перестройку.

«У меня там будет большая спальня с большой гардеробной. И, конечно же, бассейн для Платона», — мечтала Собчак.

Нет денег?

По задумке теледивы, особняк площадью 1000 квадратных метров должны были отстроить из экологически чистых материалов. Кирпич звезда даже не рассматривала — только дерево. В итоге выбор пал на прочную и долговечную финскую северную сосну.

Изначально Ксения Собчак хотела двухэтажный коттедж, но в процессе выяснилось, что перепады земли на участке столь велики, что без цокольной надстройки не обойтись. В итоге получилось три полноценных этажа, и на этом строительство остановилось.

По мнению промоутера Алины Красной, в ближайшие месяцы журналистка вряд ли сможет отпраздновать новоселье: сейчас у нее серьезные проблемы с финансами.

«Многие критикуют Собчак за интервью со скопинским маньяком, но ей нужен хайп, корпоративов почти нет. Судя по всему, у нее сейчас нет свободных средств, чтобы достроить дом. Из-за кризиса Собчак соглашается на любую рекламу. Хвалит даже не особо топовых дизайнеров. Зато за это получает гарантированный миллион рублей», — говорит эксперт.

ФОТО: Instagram

Красная отметила, что ради хороших гонораров светская львица даже решилась на скандальный проект с психологом, который в прямом эфире обсуждал ее дорогого сына Платона и заметил, что мальчик прохладно относится к знаменитой маме.

«Когда платят такие большие деньги за рекламу, Собчак готова разбирать у всех на виду даже внутрисемейные дела. А значит, с финансами у нее и правда сейчас не очень хорошо», — подытожила промоутер.

Впрочем, сама Ксения не теряет надежды, что совсем скоро сможет въехать в элитные апартаменты и, наконец, с облегчением вздохнуть.



