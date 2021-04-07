Почему Ксения Собчак не смогла достроить свой элитный особняк?
Светская львица планировала отметить новоселье еще прошлом году. Однако жизнь внесла свои коррективы, пишет Пятый канал.
Светская львица планировала отметить новоселье еще прошлом году. Однако жизнь внесла свои коррективы, пишет Пятый канал.
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак больше года не может въехать в свой роскошный дом мечты. Особняк общей стоимостью 40 миллионов рублей (433 тысячи евро) фактически оказался заброшен. Что мешает звезде обосноваться в уютном гнездышке с новой семьей — рассказали эксперты.
Дом, который так старательно возводила Собчак последние годы, располагается в элитном поселке «Горки-8». В одном из интервью после женитьбы с режиссером Константином Богомоловым Ксения призналась, что хочет иметь большие апартаменты, чтобы в случае чего не тратиться на перестройку.
«У меня там будет большая спальня с большой гардеробной. И, конечно же, бассейн для Платона», — мечтала Собчак.
Нет денег?
По задумке теледивы, особняк площадью 1000 квадратных метров должны были отстроить из экологически чистых материалов. Кирпич звезда даже не рассматривала — только дерево. В итоге выбор пал на прочную и долговечную финскую северную сосну.
Изначально Ксения Собчак хотела двухэтажный коттедж, но в процессе выяснилось, что перепады земли на участке столь велики, что без цокольной надстройки не обойтись. В итоге получилось три полноценных этажа, и на этом строительство остановилось.
По мнению промоутера Алины Красной, в ближайшие месяцы журналистка вряд ли сможет отпраздновать новоселье: сейчас у нее серьезные проблемы с финансами.
«Многие критикуют Собчак за интервью со скопинским маньяком, но ей нужен хайп, корпоративов почти нет. Судя по всему, у нее сейчас нет свободных средств, чтобы достроить дом. Из-за кризиса Собчак соглашается на любую рекламу. Хвалит даже не особо топовых дизайнеров. Зато за это получает гарантированный миллион рублей», — говорит эксперт.
Красная отметила, что ради хороших гонораров светская львица даже решилась на скандальный проект с психологом, который в прямом эфире обсуждал ее дорогого сына Платона и заметил, что мальчик прохладно относится к знаменитой маме.
«Когда платят такие большие деньги за рекламу, Собчак готова разбирать у всех на виду даже внутрисемейные дела. А значит, с финансами у нее и правда сейчас не очень хорошо», — подытожила промоутер.
Впрочем, сама Ксения не теряет надежды, что совсем скоро сможет въехать в элитные апартаменты и, наконец, с облегчением вздохнуть.