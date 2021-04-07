НЕПЛОХО ⟩ Эстонская звезда реалити-шоу раскрыла, сколько она зарабатывает за пост в Instagram

В своем видео Нельке призналась, что стабильный доход у нее отсутсвует. «Некоторое сотрудничество стоит дешевле, однако за него могут прислать что-то очень ценное. Другие же готовы давать больше денег и хотят за это обеспечить себе рекламу», - рассказала Нельке.

Инфлюенсер заявила, что ее доходы далеки от тех, за которые она могла бы все время путешествовать и покупать дорогие машины. «В Эстонии невозможно заработать такие деньги, но все равно достаточно, чтобы жить хорошей жизнью», - прокомментировала она, пишет Elu24.

«Все строится на моем собственном желании. На данный момент моя цена за один пост в Instagram составляет 350 евро, но она все время растет, так как растет и количество подписчиков. Цена поста - 280 евро, цена сторис - 120 евро - и то и другое составляет стоимость общего пакета - 350 евро», - сообщила Нельке.

Недавно Limon.ee писал о том, как пара эстонских «блогеров-мастадонтов» раскрыла секрет, какие блогеры в Эстонии больше всего зарабатывают! Читайте об этом ЗДЕСЬ!



