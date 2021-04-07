ФОТО ⟩ Резидент Comedy Club стал отцом в четвертый раз

Дитятка, ребята! Пришло время поделиться с вами радостью. Спасибо, любимая, за все. Ты поистине моя половина. Пелагуша осчастливила нашу семью в очередной раз! Люблю тебя каждую секунду! Доча, расти здоровой, счастливой, воспитанной! Неси в этот мир добро, и он тебе обязательно ответит,