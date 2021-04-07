ФОТО ⟩ Резидент Comedy Club стал отцом в четвертый раз
38-летний резидент Comedy Club Демис Карибидис стал отцом в четвертый раз. Снимком с новорожденной малышкой он поделился на своей Instagram-странице, пишет RUS.TVNET.
38-летний резидент Comedy Club Демис Карибидис стал отцом в четвертый раз. Снимком с новорожденной малышкой он поделился на своей Instagram-странице, пишет RUS.TVNET.
На фотографии артист держит на руках дочку и улыбается. Также запечатлена вся его большая семья в момент выписки многодетной матери из роддома.
Дитятка, ребята! Пришло время поделиться с вами радостью. Спасибо, любимая, за все. Ты поистине моя половина. Пелагуша осчастливила нашу семью в очередной раз! Люблю тебя каждую секунду! Доча, расти здоровой, счастливой, воспитанной! Неси в этот мир добро, и он тебе обязательно ответит,
- написал Карибидис.
Появление четвертого ребенка стало сюрпризом, ведь супруга шоумена Пелагея скрывала беременность.
Мы давно планировали рассказать о предстоящем пополнении в нашей семье, но время в условиях карантина так пролетело, что мы и не заметили, как на свет появилась наша малышка,
- цитирует Пелагею StarHit.ru.
Теперь Карибидис стал настоящим многодетным отцом. В их семье теперь четверо детей - сын и три дочери.