Большая ошибка: как принц Гарри упустил первую любовь, а потом женился на Меган Маркл

По словам эксперта, который имеет надежные источники информации в Букингемском дворце, Гарри совершил большую ошибку, выбрав не ту женщину в законные супруги. Это место предназначалось бывшей возлюбленной принца Челси Дэйви, с которой он был несказанно счастлив в течение семи лет. Именно она, уверен Ричард Кей, была истинной любовью Гарри. Кроме того, девушку приняли члены его семьи.

Принц Гарри и Челси Дэйви, 2009 год. ФОТО: EDDIE KEOGH/REUTERS

Как рассказал королевский эксперт, Гарри и Челси были созданы друг для друга, и для всех в окружении пары это было очевидно. Даже если они ссорились, то всегда очень быстро приходили к взаимопониманию. Кроме Кея о том, что у принца и его экс-возлюбленной было больше общего, чем с Маркл, заявляла и другой эксперт Анджела Левайн. Самым главным аргументом в пользу Дэйви был тот, что она чтила и уважала традиции монархов Британии.

Бывший астролог принцессы Дианы — матери Гарри — согласилась с Кеем в том, что, женившись на актрисе, герцог Сассекский совершил оплошность, которая отзовется серьезными последствиями в будущем, пишет издание Express.

Разрыв Гарри и Челси произошел вскоре после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Дэйви отказалась идти на бракосочетание брата своего бойфренда, так как чувствовала себя неуверенно и боялась попасть в неловкую ситуацию на торжестве. Девушка также дала понять, что сама не готова к женитьбе.

Теперь же, когда Гарри обрел счастье в объятиях актрисы Маркл, весь мир следит, как скандал за скандалом обрушиваются на Букингемский дворец. Год назад Меган и Гарри отказались от королевских обязанностей и переехали в США. А этой весной сокрушили знаменитых родственников беседой с легендарной Опрой. Они рассказали, как трудна была их жизнь при дворе, и обвинили монархов в расизме. Герцогиня заявила, что ее донимали вопросами о том, насколько темной может оказаться кожа ее первенца, ведь она мулатка.

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри ФОТО: Reuters



