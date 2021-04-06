Большая ошибка: как принц Гарри упустил первую любовь, а потом женился на Меган Маркл

На фоне скандала с интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри биограф королевской семьи Британии Ричард Кей вспомнил, кто на самом деле должен был стать женой внука Елизаветы II, пишет Пятый канал.
По словам эксперта, который имеет надежные источники информации в Букингемском дворце, Гарри совершил большую ошибку, выбрав не ту женщину в законные супруги. Это место предназначалось бывшей возлюбленной принца Челси Дэйви, с которой он был несказанно счастлив в течение семи лет. Именно она, уверен Ричард Кей, была истинной любовью Гарри. Кроме того, девушку приняли члены его семьи.
Как рассказал королевский эксперт, Гарри и Челси были созданы друг для друга, и для всех в окружении пары это было очевидно. Даже если они ссорились, то всегда очень быстро приходили к взаимопониманию. Кроме Кея о том, что у принца и его экс-возлюбленной было больше общего, чем с Маркл, заявляла и другой эксперт Анджела Левайн. Самым главным аргументом в пользу Дэйви был тот, что она чтила и уважала традиции монархов Британии.
Бывший астролог принцессы Дианы — матери Гарри — согласилась с Кеем в том, что, женившись на актрисе, герцог Сассекский совершил оплошность, которая отзовется серьезными последствиями в будущем, пишет издание Express.
Разрыв Гарри и Челси произошел вскоре после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Дэйви отказалась идти на бракосочетание брата своего бойфренда, так как чувствовала себя неуверенно и боялась попасть в неловкую ситуацию на торжестве. Девушка также дала понять, что сама не готова к женитьбе.
Теперь же, когда Гарри обрел счастье в объятиях актрисы Маркл, весь мир следит, как скандал за скандалом обрушиваются на Букингемский дворец. Год назад Меган и Гарри отказались от королевских обязанностей и переехали в США. А этой весной сокрушили знаменитых родственников беседой с легендарной Опрой. Они рассказали, как трудна была их жизнь при дворе, и обвинили монархов в расизме. Герцогиня заявила, что ее донимали вопросами о том, насколько темной может оказаться кожа ее первенца, ведь она мулатка.