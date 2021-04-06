ВИДЕО ⟩ На НТВ показали кадры последнего появления Заворотнюк на публике

Туда она была приглашена вместе с не менее известной телеведущей Анфисой Чеховой.

Во время подготовки фильма к выпуску журналисты и редакторы взяли ряд интервью с коллегами, а также знакомыми Заворотнюк. Так, коллега по съемочной площадке ситкома «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин поделился мнением, что именно подорвало здоровье актрисы, которая уже на протяжении двух лет борется с онкологией. По его мнению, одной из причин недуга стал наряженный график работы на съемочной площадке. Смолкин пояснил, что если у большинства актеров были перерывы, и они могли позволить себе «вытянуть ноги», то у Заворотнюк такой возможности не было вовсе, так как она была «занята в каждом кадре в каждой сцене». Более того, по его словам, от усталости Заворотнюк даже пару раз падала в обморок. «Я помню, она раза два от усталости падала в обморок. Очень трудный путь она прошла», — констатировал он.

В фильме НТВ подчеркнули, что поездка Заворотнюк была для актрисы знаковой. В бутике она решила подобрать крестик для своей тогда полугодовалой дочери Милы. Предполагается, что уже тогда она знала о своем заболевании и старалась подготовиться к последствиям. На кадрах записи видно, что у актрисы довольно грустный взгляд. Журналисты отмечают, что во время мероприятия она старалась вести себя сдержано и практически не общалась с прессой. Также заметна и усталость в глазах Заворотнюк, что не ускользнуло от внимания заказчиков мероприятия.

Анастасия Заворотнюк в Ереване скриншот с youtube.com

С тех пор актриса более не появлялась на публике, а о ее состоянии здоровья изредка сообщают ее члены семьи. По одним данным, сейчас Анастасия восстанавливаться в своем загородном доме в Крекшино, по другим - улетела на реабилитацию в Испанию, но доподлинно ничего не известно. В поселке ее не видели, в отличие от матери и дочери актрисы, которые периодически посещают местную церковь и минирынок.

Ранее профессор Петр Чумаков сообщал, что Заворотнюк во время лечения удалили новообразование и провели курс химиотерапии. После этого наступила ремиссия. Однако спустя некоторое время у актрисы произошел рецидив. Лечение семья предпочла проходить далее у специалистов Санкт-Петербурга. Тем не менее профессор уверен, что Заворотнюк сможет вернуться к полноценной жизни, в том числе и к работе, хоть и с некоторыми изменениями. В то же время он отметил, что болезнь актрисы «одна из худших» и если ей удастся «сохранить жизнь – уже победа». «Я ее лично не видел, но, насколько я понимаю, она в каталке, не ходит сама… Плюс мозг поврежден — могут быть когнитивные проблемы. Да, здесь нужен уход», — отметил Чумаков.