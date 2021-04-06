Гороскоп на 6 апреля для всех знаков Зодиака

Овен

Овнам сегодня необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. Откажитесь от шумных застолий, вечеринок, встреч с друзьями. Если вы любитель спокойных мероприятий, то лучше проведите вечер с семьей, детьми.

Телец

Гороскоп на сегодня не рекомендует вам заниматься активной деятельностью, заключать сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Вероятно, на работе вас просто завалят делами, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши старания будут замечены и вознаграждены.

Близнецы

Рекомендуется осмотрительность в отношениях с начальством. Полезно пересмотреть свой бюджет. В этот период вы сможете повысить популярность и обрести уверенность в завтрашнем дне. Творческий порыв, реализованный в этот период, может изменить вашу жизнь, возвысив над каждодневной суетой.

Рак

Сегодня любые ваши действия могут обернуться против вас, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе рискуете испортить отношения с коллегами. Обратите внимание на свое здоровье и здоровье близких. Полноценный отдых на свежем воздухе, общение с природой и детьми помогут снять напряжение.

Лев

День благоприятный для обращения к начальству и в вышестоящие инстанции. Главное – хладнокровно проанализировать ситуацию и утвердиться в собственной правоте. Должное старание будет вознаграждено, а ошибки будут стоить дорого. Ничто вас не должно отвлекать от решения глобальных задач.

Дева

Неблагоприятны любые физические нагрузки или напряженная умственная работа. Влияние людей, с которыми вам предстоит общаться, может оказаться так велико, что вы попадете под их зависимость. Женщинам-Девам следует остерегаться романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия.

Весы

День благоприятный для активного отдыха, например прогулки по парку. Вашим близким необходимы внимание и нежность. Во второй половине дня вероятны приход гостей или известие, которое осложнит взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. От вас потребуются сила убеждения, красноречие и убежденность в своей правоте.

Скорпион

В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Ваш оптимизм и упорство поднимут вас в глазах окружающих. Любые встречи пройдут удачно: вам будет очень легко прийти к общему мнению.

Стрелец

Если в результате духовной работы вам удастся избавиться хотя бы от одного отрицательного качества характера, это будет означать победу над собой и начало совершенствования. Трудиться вам сегодня придется больше обычного. В отношениях с членами семьи и близкими людьми вероятны положительные изменения.

Козерог

Все задуманное может воплотиться в жизнь. Противопоказаны коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Не следует приближать к себе ненадежных людей, даже если вас связывало многолетнее знакомство.

Водолей

Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими. Постарайтесь ограничить общение. Ваша возросшая чувствительность и интерес ко всему новому и неизведанному могут привести к опасному риску. Со временем трудности и препятствия, стоящие на вашем пути, будут преодолены.

Рыбы