Вт, 6.04.2021
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ВИДЕО ⟩ Мэрилин Керро: если поправки к закону вступят в силу, в Эстонии начнется гражданская война

Мэрилин Керро. ФОТО: Kuvatõmmis Youtube´i videost

Мэрилин Керро выпустила очередное видео на своей странице в Youtube, в котором рассказала, какими станут отношения между Россией и Украиной: будет ли война и как это отразится на Эстонии? Об этом пишет Elu24.

По ее словам, карты не говорят ей о чем-то крупном, что могло бы изменить жизнь многих людей.

Может возникнуть конфликтная ситуация, но это, скорее, только на словах или в рамках изменения некоего соглашения. На данный момент я не вижу физического конфликта. Если посмотреть на это в долгосрочной перспективе, думаю, что мы можем быть спокойны,

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- рассказала Керро.

Ясновидящая говорит, что не видит ничего, чего людям следует бояться. «Россия, как всегда, показывает свою мощь и силу».

В видео Мэрилин также анализирует планируемую поправку к закону в Эстонии, который предоставляет полиции право входить в дома в случае необходимости.

Я вижу, что это предложение было сделано из-за границы. Идут карты заграницы и выбора. Как будто на самом деле перед Эстонией был поставлен выбор.

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Она говорит, что это предложение пришло откуда-то издалека и сверху. «Если поправки пройдут, о чем я уже говорила, люди будут уезжать. Эмиграционная карта пришла мне еще несколько сеансов назад. Люди просто начнут массово уезжать. Они больше не доверяют государству» - Керро говорит, что из-за этого может начаться война.

То, что мы наблюдаем в последнее время, это только начало - так говорят карты. Народ не оставит это просто так. Народ не будет с этим согласен. Если поправки вступят в силу, в Эстонии начнется гражданская война.

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Карты показывают ведьме, что нет ни одной стоящей причины принимать эти поправки к закону. «Есть большая вероятность, что этого не произойдет. А даже если их и примут, то ненадолго».

Она также отметила, что после коронавируса обязательно придет другая болезнь. Люди смогут немного передохнуть, а потом все начнется снова.

Вероятно, что вас даже смогут заставить оставаться в больнице. Будет какое-то определенное время, которое ты должен там провести, и все. Даже если ты чувствуешь себя здоровым.

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