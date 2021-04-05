ВИДЕО ⟩ Мэрилин Керро: если поправки к закону вступят в силу, в Эстонии начнется гражданская война

По ее словам, карты не говорят ей о чем-то крупном, что могло бы изменить жизнь многих людей.

Может возникнуть конфликтная ситуация, но это, скорее, только на словах или в рамках изменения некоего соглашения. На данный момент я не вижу физического конфликта. Если посмотреть на это в долгосрочной перспективе, думаю, что мы можем быть спокойны, 86

- рассказала Керро.

Ясновидящая говорит, что не видит ничего, чего людям следует бояться. «Россия, как всегда, показывает свою мощь и силу».

В видео Мэрилин также анализирует планируемую поправку к закону в Эстонии, который предоставляет полиции право входить в дома в случае необходимости.

Я вижу, что это предложение было сделано из-за границы. Идут карты заграницы и выбора. Как будто на самом деле перед Эстонией был поставлен выбор. 86

Она говорит, что это предложение пришло откуда-то издалека и сверху. «Если поправки пройдут, о чем я уже говорила, люди будут уезжать. Эмиграционная карта пришла мне еще несколько сеансов назад. Люди просто начнут массово уезжать. Они больше не доверяют государству» - Керро говорит, что из-за этого может начаться война.

То, что мы наблюдаем в последнее время, это только начало - так говорят карты. Народ не оставит это просто так. Народ не будет с этим согласен. Если поправки вступят в силу, в Эстонии начнется гражданская война. 86

Карты показывают ведьме, что нет ни одной стоящей причины принимать эти поправки к закону. «Есть большая вероятность, что этого не произойдет. А даже если их и примут, то ненадолго».

Она также отметила, что после коронавируса обязательно придет другая болезнь. Люди смогут немного передохнуть, а потом все начнется снова.