ВИДЕО ⟩ Готовность потерять бизнес и уповать лишь на доход жены: как «коронагод» изменил жизнь эстонских рестораторов

Известный ресторан Pegasus на улице Харью в Таллинне призрачно пуст, как и все заведения общепита по всей стране.

Философия жизни Райна заключается в том, чтобы жить здесь и сейчас - ведь это самое главное, а также хорошо относиться к тому, что тебя сейчас окружает, быть добрым по отношению к тем, кто сидят напротив в данный момент.

Reporter побывал в гостях у Райна и спросил, как поживает ресторанный бизнес, а также поинтересовался: относится ли сама жизнь к Райну хорошо?

Сегодня я вижу, что работа продолжительностью в 10 лет моей жизни просто трещит по швам, 10

- с грустью в глазах сказал Райн и продолжил:

«Но не стоит из-за этого плакать и опускать руки, а, наоборот, на всё смотреть конструктивно: вспомнить опыт этих десяти лет, взять за основу накопленные знания и ценности и создать новую команду, обучить их и начать программу развития. А далее ждать, когда закончатся ограничения, чтобы мы могли принести в этот мир пользу и что-то хорошее».

Райн планирует вновь открыть ресторан при первой же возможности.

На вопрос репортера, может ли настать для Райна точка кипения, когда захочется всё бросить, ресторатор спокойно ответил: «Для меня нет особых границ. В любом случае, жизнь продолжается. Если одна дверь закрывается, то ничего страшного - откроется новая».

— Как вы справляетесь с финансовыми проблемами? Вы приносите хлеб насущный семье?

Господи, мне так сложно об этом говорить. Сейчас я не приношу хлеб насущный на стол своей семьи. У меня уже закончились все прошлые накопления. К счастью, мне повезло с моей спутницей жизни - она очень хорошая. У нее сейчас дела идут намного лучше, чем у меня. На данный момент мы живем на ее средства, 10

- делится Райн Тунгер.

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