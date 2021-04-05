Готовимся к открытию границ: в России создадут цифровой профиль туриста

Ассоциация больших данных планирует проанализировать в рамках «цифровой песочницы» действия туристов и составить их цифровой профиль. Это поможет узнать, где нужно построить дополнительный отель или начать торговлю сувенирами.

Суть проекта

Ассоциация больших данных (в нее входят «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, ВТБ, «МегаФон», «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом», QIWI, «Магнит» и др.) создаст сервис для анализа действий туристов в регионах, рассказал РБК исполнительный директор этой организации Алексей Нейман. С помощью обезличенных данных от телеком-компаний, банков, операторов фискальных данных, перевозчиков, туроператоров, соцсетей и сайтов с отзывами ассоциация планирует определять потребности туристов в том или ином регионе и выявлять их нереализованный спрос. «Например, если бы в условном курортном регионе строили не только пятизвездочные отели и дорогие рестораны, а кемпинги и инфраструктуру столовых, то туристический поток мог бы быть значительно больше», — объяснил Нейман.

В цифровой профиль туриста войдет информация о стране и регионе его проживания, пол, возраст, доход и другие социально-демографические характеристики, расходы и товары, приобретенные во время поездки, перечень посещенных достопримечательностей, кафе, отелей и других объектов инфраструктуры, а также его интересы и отзывы. Нейман уточнил, что ассоциация не будет собирать данные о конкретном человеке, а будет обезличивать и группировать их, составляя информацию о туристических потоках со схожими характеристиками. В частности, система сможет выявить точки притяжения туристов со схожими интересами, в которых стоило бы создать соответствующую инфраструктуру (фитнес-клубы, бары и т.д.).

Участники проекта

По словам Неймана, это будет коммерческий продукт, доступ к которому смогут получить региональные власти и частные компании — владельцы гостиничных сетей, малый бизнес и др., поскольку при работе только с государством проект может не окупиться.