Пн, 5.04.2021
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КРАСОТКА! ⟩ Эстонская звезда соцсетей продолжает наслаждаться летней погодой на другом конце планеты

Мэрилин Нау ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Несколько недель назад Мэрилин Нау отправилась из дождливой Эстонии в солнечный Дубай. Теперь же она снова сменила страну пребывания.

Более трех недель Нау делилась с подписчиками в Instagram снимками, сделанными в Дубае, а теперь начала дразнить их фото с другого конца планеты.

Сначала Мэрилин хотела оставить в секрете новое место пребывания и предлагала подписчиками самим догадаться, где она находится. Позже она призналась, что теперь отдыхает в США.


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