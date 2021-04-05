КРАСОТКА! ⟩ Эстонская звезда соцсетей продолжает наслаждаться летней погодой на другом конце планеты

Более трех недель Нау делилась с подписчиками в Instagram снимками, сделанными в Дубае, а теперь начала дразнить их фото с другого конца планеты.

Сначала Мэрилин хотела оставить в секрете новое место пребывания и предлагала подписчиками самим догадаться, где она находится. Позже она призналась, что теперь отдыхает в США.