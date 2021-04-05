Пн, 5.04.2021
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Прогноз на 5-11 апреля от Василисы Володиной: есть риск вляпаться в неприятную историю

Василиса Володина ФОТО: astrogift.ru

Знаменитая телеведущая, астролог Василиса Володина поделилась прогнозом на ближайшие семь дней – с 5 по 11 апреля, пишет teleprogramma.pro. Эксперт сразу же обратила внимание подписчиков в Instagram: «Предстоящая неделя требует осторожности».

Володина объяснила, что планеты распорядились внести в этот период нашей жизни больше эмоций и стремительности. «Много страсти и много порыва действовать. Любой ценой, не отходя от кассы. Кому-то захочется немедленно выйти на рынок ценных бумаг и рискнуть последним. Кому-то «позвонить его жене и все рассказать о наших отношениях», - привела примеры астролог.

Такие поступки способны, по мнению Василисы Володиной, вмиг перевернуть жизнь с ног на голову. Кроме того, есть риск вляпаться в неприятную историю. Эксперт объяснила, что нужно делать, чтобы обойти опасности: «Не играйте в странные игры со странными людьми. Если чуете, что ситуация сомнительная, двусмысленная, полу-скандальная - не ходите в ту сторону», - посоветовала астролог.


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