Прогноз на 5-11 апреля от Василисы Володиной: есть риск вляпаться в неприятную историю

Володина объяснила, что планеты распорядились внести в этот период нашей жизни больше эмоций и стремительности. «Много страсти и много порыва действовать. Любой ценой, не отходя от кассы. Кому-то захочется немедленно выйти на рынок ценных бумаг и рискнуть последним. Кому-то «позвонить его жене и все рассказать о наших отношениях», - привела примеры астролог.

Такие поступки способны, по мнению Василисы Володиной, вмиг перевернуть жизнь с ног на голову. Кроме того, есть риск вляпаться в неприятную историю. Эксперт объяснила, что нужно делать, чтобы обойти опасности: «Не играйте в странные игры со странными людьми. Если чуете, что ситуация сомнительная, двусмысленная, полу-скандальная - не ходите в ту сторону», - посоветовала астролог.