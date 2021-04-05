Гороскоп на 5 апреля: Скорпионы, вам устроят сюрприз!

Овен

День благоприятен для творческой активности. Жизненный потенциал все так же находится на высоком уровне. Есть шанс создать что-то необыкновенное. Усилится способность убеждения. Вы сможете привлечь к сотрудничеству влиятельных лиц. В связи с этим не исключены изменения в личной жизни.

Телец

Многим бизнесменам придется столкнуться с жесткой позицией партнеров, что заставит пересмотреть предыдущие договоренности. Результат деятельности можно будет получить только в через некоторое время. Можете рассчитывать на помощь покровителей.

Близнецы

Многим Близнецам придется выполнить большой объем работы, которая не принесет удовлетворения и радости. Вечером вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых обещаний. Выбор между новыми предложениями и старыми закрепленными позициями будет сложным. Все решится, если вы будете действовать обдуманно и осторожно.

Рак

На работе и дома вероятна нестабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми проектами. Не проявляйте активности в коммерческих делах. Несмотря на все усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам по работе.

Лев

День благоприятный для самовыражения и укрепления авторитета. Постарайтесь реализовать творческие порывы. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Удачному ходу дел будет способствовать нестандартный подход к ситуации. Прислушайтесь к голосу интуиции, но и не забывайте о трезвом расчете.

Дева

Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Не старайтесь переложить тяжесть проблем на своих партнеров. Постарайтесь не замечать мелких неприятностей. Ваше обаяние может творить чудеса. Вероятны вещие сны.

Весы

Неудачи первой половины дня могут быть связаны с вашей рассеянностью и неуверенностью в себе. Вторая половина дня может принести душевное равновесие и покой. Вероятны встречи с давними друзьями, теплые и задушевные отношения с близкими вам людьми.

Скорпион

Вероятно, мелкие бытовые и служебные хлопоты внесут суету. Не исключены финансовые потери. Гороскоп на сегодня рекомендует не обращать внимания на препятствия и последовательно проводить намеченную деятельность в профессиональной и личной сферах жизни.

Стрелец

Трудолюбие, упорство в достижении цели или покровительство влиятельного лица позволят создать стартовую площадку для финансового взлета. Вечер посвятите укреплению собственного здоровья и здоровья детей. Вероятно ослабление защитных сил организма.

Козерог

Интуиция будет иметь тенденцию к ослаблению. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вероятно общее неудовлетворение и желание отрешиться от надоевших будней. Не поддавайтесь негативным мыслям и чувствам. Ни в коем случае не теряйте оптимизма.

Водолей

Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные коммерческие сделки, даже связанные с риском. Некоторые недоразумения во второй половине дня потребуют большей организованности и последовательности. Вас, вероятно, ждут не совсем приятные моменты в отношениях с детьми.

Рыбы

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. У многих представителей знака возрастут способности к творчеству, сексуальная энергия, интуиция. Рекомендуется посетить храм, проявлять милосердие, заботу о нуждающихся детях и стариках, выполнять просьбы, пишет vedmochka.net.



