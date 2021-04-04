Актриса сериала «Доктор Кто» умерла в 29 лет

По данным издания, это произошло еще летом 2020 года, однако долго детали произошедшего не были известны. Выяснилось, что Лоундес скончалась из-за внезапного приступа эпилепсии, которая не была у нее выявлена (в медицине это называется внезапная неожиданная смерть при эпилепсии). Это произошло в саду возле дома ее родителей, пишет Lenta.ru.