Актер «Квартета И» может пойти под суд
На российского актера, звезду театра «Квартет И» Михаила Полицеймако подали в суд. Его собака якобы напала на соседа
На российского актера, звезду театра «Квартет И» Михаила Полицеймако подали в суд. Его собака якобы напала на соседа
Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной конфликта стало нападение собаки артиста на соседа, писателя Валентина Лаврова. По словам потерпевшего, прошлой осенью пес «вырвал у него кусок мяса», из-за чего литератору пришлось многократно обращаться в больницу, пишет Mixnews.lv.
Сам хозяин животного в этом сомневается, так как собака является представителем породы йоркширский терьер, вес которого не превышает трех килограммов. “У нас крошечный йорк, который умещается у меня на ладони, это собака моих детей. Видимо, он просто его облаял. Если у нас так все устроено, что любой человек может с бухты-барахты подать на тебя в суд, что ж — значит, придется защищаться», — подчеркнул актер.
Сообщается, что истец требует взыскать с ответчика 300 тысяч рублей (3 400 евро) компенсации морального вреда и 50 тысяч (около 550 евро) за расходы на адвоката.
Михаил Полицеймако — российский актер, участник труппы театра «Квартет И». Артист также известен по экранизации спектакля «День радио», ленте «Даун Хаус» и серии комедийных фильмов «ДМБ».