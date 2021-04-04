Актер «Квартета И» может пойти под суд

Сам хозяин животного в этом сомневается, так как собака является представителем породы йоркширский терьер, вес которого не превышает трех килограммов. “У нас крошечный йорк, который умещается у меня на ладони, это собака моих детей. Видимо, он просто его облаял. Если у нас так все устроено, что любой человек может с бухты-барахты подать на тебя в суд, что ж — значит, придется защищаться», — подчеркнул актер.