Блогера Эдварда Била освободили в зале суда

В субботу, 3 апреля, Эдвард Бил покинул зал Тверского суда Москвы, где рассматривали его дело о массовом ДТП на Садовом кольце с участием пяти автомобилей. Судья, как и просило следствие, избрал в качестве меры пресечения запрет на определенные действия.

Как сообщалось, обвинение направило ходатайство в суд с просьбой не арестовать Била, а ввести в качестве меры пресечения запрет на определённые действий.

Напомним, авария с участием пяти машин на Садовом кольце произошла в минувший четверг, 1 апреля. В результате ДТП серьезно пострадала женщина, которую отвезли в реанимацию. Сейчас, как рассказал ее адвокат, она находится в коме.

По предварительной версии следствия, находившийся за рулем синей Audi блогер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в поток машин. Следов алкоголя в крови Била не обнаружили.



