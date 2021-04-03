Айза полностью разделась перед камерой после расставания с Олегом Майами

Последней каплей стал скандал во время записи одного из шоу для YouTube, где Майами нецензурно выругался, высказав все, что думает об экс-возлюбленной. Похоже, Айзу это сильно задело, поэтому она решила «отомстить» Олегу. Так, в личных социальных сетях звезда опубликовала кадры, где позировала фотографу полностью обнаженной. Судя по всему, фото сделаны в номере отеля: 36-летняя Долматова присела на кровать с белоснежными простынями и не стесняясь демонстрировала подтянутое и спортивное тело, сообщает Starhit.ru.

Пользователи оценили эти снимки и написали сотни комментариев. «Чтоб Майами понял, кого потерял», «Я такие тоже раньше выставляла, когда с парнем расставалась», «Олежа, смотри-смотри», — пишут подписчики.

К слову, поклонники сообщили Айзе, что накануне видели Олега, обнимающегося с красивой девушкой. Кто-то решил поинтересоваться, не ревнует ли она бывшего, но Долматова спокойно написала: «Не слежу за ним. Но если объятия с другими делают его счастливыми, то я только рада», — написала блогер.