Названы имена ведущих и участников обновленного «ДОМа-2»

Верные фанаты рады, что реалити обретет новую жизнь на канале «Ю», однако оставались опасения относительно судьбы любимых ведущих Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Исполнительница хита «Мало половин» даже успела попрощаться с «ДОМом-2» в личном блоге, трогательно описав свои впечатления от многолетней работы.

Сегодня поклонники шоу могут вздохнуть с облегчением. Как сообщило руководство проекта, на легендарную поляну вернутся не только «старейшины» шоу, но и Ольга Орлова, Влад Кадони, а также Андрей Черкасов. Продолжат поиски второй половинки и те участники, которые уже давно полюбились зрителям.

ФОТО: Телеканал Ю

«ДОМ-2» — это легендарный проект, который по-настоящему меняет судьбы людей, — делилась Бородина. — В 2004 году, когда я начинала вести это реалити-шоу, то и подумать не могла, какую огромную популярность приобретет телестройка и как сильно она изменит не только судьбы участников, но и мою собственную жизнь. В 2021-м «ДОМ-2» продолжит помогать нашим героям строить отношения, а также исполнять их мечты. Ребята будут искать вторые половины, а также проявлять себя в творчестве. А мы, ведущие, сделаем все необходимое, чтобы поддержать участников и помочь им реализовать все свои цели».

Ольга Орлова в свою очередь отметила, что переход на канал «Ю» никак не скажется на численности аудитории шоу. «Не сомневаюсь, что проект обретет новое дыхание и не только сохранит, но и приумножит свою популярность», — делилась телеведущая.

И все же зрителей ждет много нового. «Уверена, что после перезапуска проекта на канале «Ю», — реалити-шоу заиграет новыми красками. Обещаю, всех ждет масса сюрпризов. Конечно же, вы увидите новых молодых участников, которые придут на телестройку, чтобы построить любовь и осуществить свои мечты», — говорила Ольга Бузова.



