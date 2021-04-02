От скромной отличницы до отвязной тусовщицы: преображение девушки Моргенштерна

В 2017 году пара познакомилась в родной Уфе на вечеринке общих друзей. Поначалу девушка пришла в ужас от Моргенштерна, который уже тогда примерял на себя эпатажные образы и вел себя вызывающе, но все же поняла, что испытывает чувства к этому человеку.

Спустя какое-то время ребята стали встречаться — в это время карьера рэпера пошла вверх. Нежданная слава вскружила голову Моргенштерну, и он расстался с Дилей, признавшись ей, что у него в приоритете работа, сулящая миллионы, и... мимолетные романы с другими девушками.

Зинатуллина не стала препятствовать Алишеру и молча ушла. Несмотря ни на что, экс-возлюбленным удалось сохранить теплые отношения. Не так давно они воссоединились снова и, похоже, уже надолго.

«Самый крутой секс — когда он идет за любовью. Ни с кем мне не было так приятно трахаться, как с Диларой. Не стоит жить со своей женщиной. Никогда! Мы успеваем соскучиться. Она офигенная сучка! Прошло три года, а я ее все равно хочу», — откровенничал 23-летний музыкант.

Дилара не скрывает, что раскрутила свой Instagram (на который сегодня подписано без малого два миллиона человек) во многом благодаря звездному бойфренда, чье творчество сегодня вызывает у публики массу противоречивых чувств и эмоций.

С ростом популярности поменялся и стиль девушки: если раньше она была скромной отличницей, то теперь стала отвязной тусовщицей, не стесняющейся публиковать откровенные фото в социальной сети. «А что скажет на это мама?» — то и дело интересуются подписчики Дили и, кажется, зря, ведь ей безразлично мнение окружающих.

В конце прошлого года Диля приняла участие в клипе Моргенштерна на композицию «Cristal i МОЕТ», который за три месяца набрал более 65 миллионов просмотров. В ролике пассия Алишера продемонстрировала пышные формы и, надо сказать, удивила публику своей развязностью.

Более того, девушка сегодня — желанный гость на светских тусовках, так что ее можно увидеть в компании Тимати, Дани Милохина, Джигана и других ярких представителей российского шоу-бизнеса.

Про Зинатуллину ходит много слухов: одни осуждают ее за связь со скандальным артистом, другим же девушка нравится. «Да не лезьте к ним, видно же, что ребята счастливы!»; «Хочу, чтобы мой парень смотрел на меня так же, как Алишер на Диларочку!»; «Прекрасная пара: молодые и влюбленные! А что еще надо для счастья!» — делятся мнением поклонники Дили.



