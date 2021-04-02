СМОТРИ ⟩ На YouTube появился снятый 30 лет назад советский телеспектакль по «Властелину колец» Толкиена

Так, «Пятый канал» разместил на YouTube ранее считавшиеся утраченными обе части телеспектакля «Хранители», который был снят по книге «Хранители», первой из трех частей эпопеи.

Известно, что в телепостановке, которую сняло Ленинградское ТВ в 1991 году, используется ставший уже классическим перевод романа, который был сделанный в 80-х годах переводчиками Владимиром Муравьевым и Андреем Кистяковским. Режиссером стала Наталья Серебрякова.

В постановке приняли участие актеры Виктор Костецкий в роли Гэндальфа, Георгий Штиль, сыгравший Бильбо и Валерий Дьяченко в роли Фродо.

Известно, что к спектаклю было написано несколько песен, автором которых стал член «Аквариума» Андрей «Дюша» Романов. Также музыкант взял на себя роль рассказчика.

Как сообщает журнал «Мир фантастики», постановка была показана на ТВ лишь единожды, отчего запись считалась утраченной. Многие фанаты писателя не могли найти ее в Сети долгие годы.

Кроме того, не так давно на YouTube появился еще один телеспектакль Ленинградского ТВ.

Его создатели сняли в 1985 году фильм «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита». В основу легла детская повесть Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно».

Как ранее писал СМИ, фанаты Толкиена сняли приквел «Властелина колец», назвав видео «Охота на Горлума».



