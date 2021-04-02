ЗАПИСЬ СЧИТАЛАСЬ ПОТЕРЯННОЙ ⟩ «Плавает все! Красота!»: видео эмоций Гагарина во время первого полета в космос

Обнаружена видеозапись первого полета в космос легендарного Юрия Гагарина. До этого видео считалось безвозвратно утерянным.

На кадрах видно, как мимо космонавта полетают предметы, а сам он передает свои уникальные эмоции и ощущения первопроходца.

«Чувство невесомости интересно. Все плавает. Плавает все! Красота! Интересно», - восхищается Гагарин.

Запись удалось обнаружить благодаря отрывку из переговоров первого советского космонавта с Землей. Исследователи оцифровали магнитную ленту и услышали фразу «мешает свет телевидения», что натолкнуло их на мысль о видеозаписи первого выхода в космос.

Уникальный ролик удалось найти в архивах Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания. Что интересно, на пленке стоял гриф «секретно». Часть кадров была в плохом состоянии, однако современные технологии помогли восстановить их при помощи нейросетей. Сейчас видеозапись доступна к просмотру для любого желающего во всем мире.



