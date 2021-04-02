ОСТАНЕТСЯ НА УЛИЦЕ? ⟩ Илье Резнику нечем платить за дом
Поэт привыкает к неудобной жизни в городе, пишет eg.ru.
Поэт привыкает к неудобной жизни в городе, пишет eg.ru.
Илье Резнику, автору множества хитов для звезд российской эстрады, на днях исполнится 83 года. Он давно отошел от дел и жил размеренной жизнью в загородном доме со своей супругой Ириной, которая моложе него на 27 лет.
Но его дохода, который состоит из пенсии и авторских отчислений за исполнение песен, больше не хватает на содержание дома и уплату аренды. Владельцы недвижимости из уважения к таланту поэта, а также зная его порядочность, готовы были подождать: давали отсрочку на несколько месяцев. Но даже это не помогло. Резнику с женой пришлось собирать вещи, которыми они обросли за эти годы, и съезжать в московскую квартиру — платить за дом ему больше нечем.
— У меня же прибыль сейчас какая? Авторские! Они приходят раз в три месяца. Концертной деятельности у меня нет. Правда, порой звонят люди и просят написать песню на заказ. Но у меня язык не поворачивается назвать сумму. Или, бывает, порой спрашивают: «Сколько стоит ваша песня?» Что я должен ответить? Мои песни — бесценны, потому что все живут десятки лет, — поведал о материальном положении своей семьи изданию «Собеседник» Илья Резник.