ОСТАНЕТСЯ НА УЛИЦЕ? ⟩ Илье Резнику нечем платить за дом

Илье Резнику, автору множества хитов для звезд российской эстрады, на днях исполнится 83 года. Он давно отошел от дел и жил размеренной жизнью в загородном доме со своей супругой Ириной, которая моложе него на 27 лет.

Но его дохода, который состоит из пенсии и авторских отчислений за исполнение песен, больше не хватает на содержание дома и уплату аренды. Владельцы недвижимости из уважения к таланту поэта, а также зная его порядочность, готовы были подождать: давали отсрочку на несколько месяцев. Но даже это не помогло. Резнику с женой пришлось собирать вещи, которыми они обросли за эти годы, и съезжать в московскую квартиру — платить за дом ему больше нечем.

— У меня же прибыль сейчас какая? Авторские! Они приходят раз в три месяца. Концертной деятельности у меня нет. Правда, порой звонят люди и просят написать песню на заказ. Но у меня язык не поворачивается назвать сумму. Или, бывает, порой спрашивают: «Сколько стоит ваша песня?» Что я должен ответить? Мои песни — бесценны, потому что все живут десятки лет, — поведал о материальном положении своей семьи изданию «Собеседник» Илья Резник.

Животных — двух собак и четырех кошек — пришлось перевезти к тестю с тещей: зверушки привыкли жить за городом, в квартире им будет тесновато. Резники будут регулярно наведываться к ним, они поддерживают родителей Ирины и помогают им финансово. Кроме того, у семьи есть недвижимость в Ялте, где они тоже собираются периодически жить.